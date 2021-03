Hockey su pista, Serie A1: stasera TeamServiceCar Monza-Ubroker Bassano

TeamServiceCar Monza-Ubroker Bassano è l’interessante gara del ventitreesimo turno della Serie A1 di hockey su pista in programma stasera (ore 20.45) al Pala Rovagnati di Biassono. La compagine lombarda, dodicesima in graduatoria con 21 punti all’attivo, è in piena corsa per i playoff mentre quella veneta, settima a quota 37, cerca di evitare il turno preliminare nella post season.

Come arrivano all’appuntamento le due squadre

Il TeamServiceCar Monza vive il miglior momento della stagione. Nel turno precedente la formazione di Tommaso Colamaria ha conseguito il suo terzo successo consecutivo andando ad imporsi al “Pala Ferrarin” sul fanalino di coda Lanaro Breganze per 6-3. Giornata, invece, da dimenticare per l’Ubroker Bassano: i giallorossi sconfitti in casa per 5-4 dal Galileo Follonica sono scivolati in classifica in settima posizione essendo stati scavalcati oltre che dalla compagine maremmana anche dal Why Sport Valdagno.

TeamServiceCar Monza in casa contro Ubroker Bassano in trasferta

Nelle undici gare interne sin qui disputate il TeamServiceCar Monza ha conseguito tre vittorie, un pareggio e sette ko. Nell’ultimo impegno sostenuto al “Pala Rovagnati” di Biassono la squadra brianzola ha colto una sorprendente affermazione sull’Amatori Wasken Lodi per 4-2. Quattro successi, altrettante sconfitte e tre pari: è questo il ruolino di marcia esterno dell’Ubroker Bassano che nell’ultimo incontro affrontato lontano dalla propria pista si è imposto a Montebello per 3-2.

Attacchi/difese

Il TeamServiceCar Monza condivide curiosamente con la Telea Medical Sandrigo il terzultimo attacco del torneo (67 reti realizzate alla media di 3,05 partita) e la nona difesa meno battuta (88 gol subiti alla media di 4 a gara). L’Ubroker Bassano detiene il quarto miglior attacco (94 reti segnate a partita) e la settima difesa meno battuta (77 gol incassati a gara).

Il match d’andata

Nella gara d’andata, disputata lo scorso 8 dicembre, l’Ubroker Bassano prevalse in casa per 3-2 (2-0 all’intervallo). Alle reti di Pol Galbas (1’ e 34’) e Cancela (12’) il TeamServiceCar Monza oppose inutilmente le realizzazioni di Borgo (28’) e Nadini (49’).

Arbitri:

Il confronto TeamServiceCar Monza-Ubroker Bassano sarà diretto da Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Louis Hyde di Breganze (VI).