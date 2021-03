League of Legends, LEC ultima settimana di campionato

Con le partite di questa settimana, si è conclusa la regular season dello Spring Split del campionato europeo di League of Legends. La Super Week ha visto scontrarsi i teams fino all’ultimo respiro per potersi aggiudicare un posto ai Playoff. Durante questo ultimo weekend di scontri, si è giocato con la patch 11.5 che ha portato diversi cambiamenti su alcuni campioni e oggetti. Il campione più bannato di questa ultima settimana è stato Twisted Fate, bannato in quattordici partite su quindici, seguito da Thresh, bannato ben undici volte in quindici partite.

League of Legends LEC, day 1

Il rush finale, che ha portato le sei squadre a qualificarsi ai Playoff della stagione primaverile, è iniziato venerdì. I matches di questa giornata sono stati fondamentali per tre teams, Mistfits, Schalke 04 e Team Vitality. I primi hanno vinto contro i Mad Lions e i secondi contro i Fnatic. Non c’è stato nulla da fare per i Vitality che hanno perso contro gli Astralis. Fnatic e SK Gaming avevano bisogno di una vittoria per potersi qualificare. Entrambi i teams sono stati sfortunati durante la prima giornata, i Fnatic hanno perso contro gli Schalke 04 e gli SK contro i Rogue.

Day 2

La corsa agli ultimi spot liberi per i Payoff non si è fermata sabato. I Mistfits hanno vinto ancora, questa volta contro i Fnatic, i quali, nemmeno in questa giornata sono riusciti a portare a casa la vittoria. Fondamentale per continuare la prima “Miracle run” del 2021 è stata la vittoria degli Schalke 04 ottenuta contro il Team Vitality. Questi ultimi, con questa sconfitta, si sono giocati la possibilità di aggiudicarsi lo spot. La serata di sabato è stata amara per Rogue e G2 eSports, anche se già qualificati al primo e secondo posto, non hanno portato a casa la vittoria, i primi contro gli Excel Esports e i secondi contro i Mad Lions.

Day 3

La Super Week si è conclusa domenica sera. Ai Mistfits mancava una sola vittoria per passare ai Playoff ma sono stati fermati dal Team Vitality. Gli Schalke 04 hanno concluso il campionato con un 3 – 0, vincendo contro gli Excel Esports e aggiudicandosi uno spot ai Playoff. La sorte non è stata benevola per Fnatic e SK Gaming. Entrambe le squadre hanno concluso il campionato con un 0 – 3, non riuscendo a vincere in nessuno dei tre giorni. Misera è stata la consolazione di essere battuti da i primi due teams in classifica Rogue e G2 eSports. Fnatic e SK Gaming sono comunque riusciti a proseguire la loro corsa al titolo di primavera finendo, però, nel Losers’ Bracket. I Playoff, le cui partite saranno al meglio di cinque, inizieranno venerdì 26 marzo 2021 proprio con lo scontro del Losers’ Bracket. Sabato 27 giocheranno G2 eSports contro gli Schalke 04, mentre domenica 28 ci saranno le partite tra Rogue e Mad Lions.