Pallamano femminile, qualificazioni Europei 2022: sorteggiati i sei gironi

Nella sede dell’EHF (European Handball Federation) a Vienna si è svolto questa mattina il sorteggio dei sei gironi della seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo femminile di pallamano in programma in Slovenia, Macedonia del Nord e Montenegro dal 4 al 30 novembre 2022.

L’Italia, se riuscirà nel gruppo B della prima fase di qualificazione a precedere Grecia, Bosnia Erzegovina e Lettonia (sede unica, 31 maggio-6 giugno 2021), se la dovrà successivamente vedere nel girone 3 della seconda fase con i Paesi Bassi oro agli ultimi Mondiali in Giappone, la Germania e la Bielorussia (ottobre 2021-aprile 2022). Francia e Croazia, rispettivamente medaglia d’argento e di bronzo nella recente edizione della competizione in Danimarca, si ritroveranno curiosamente di fronte nel girone 4 dopo la semifinale nettamente vinta da Les Bleues a Herning il 18 dicembre scorso.

Le prime due squadre classificate di ciascuno dei sei raggruppamenti andranno a completare il quadro delle sedici rappresentative nazionali partecipanti alla rassegna continentale che può già annoverare, oltre ai paesi ospitanti Slovenia, Macedonia del Nord e Montenegro, anche le campionesse in carica della Norvegia.

Composizione dei gironi della seconda fase di qualificazione a Euro 2022

Girone 1: Russia, Polonia, Svizzera e Lituania.

Girone 2: Danimarca, Romania, Austria e la vincitrice del girone C della fase di qualificazione 1 (Isole Fær Øer, Israele e Finlandia).

Girone 3: Paesi Bassi, Germania, Bielorussia e la vincitrice del girone B della fase di qualificazione 1 (Grecia, Italia, Bosnia Erzegovina e Lettonia).

Girone 4: Francia, Croazia, Repubblica Ceca e Ucraina.

Girone 5: Spagna, Ungheria, Slovacchia e la vincitrice del girone A della fase di qualificazione 1 (Portogallo, Kosovo, Lussemburgo e Cipro).

Girone 6: Svezia, Serbia, Islanda e Turchia.

Le prime due giornate andranno in scena nell’ottobre del 2021 (6/7 e 9/10). Le restanti si disputeranno nei mesi di marzo e aprile del 2022.