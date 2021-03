Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco travolge l’Olympiacos, l’Ortigia cede allo Jug

Nel girone A della Champions League di pallanuoto, in scena al Centro Federale di Ostia, la Pro Recco e lo Jug Dubrovnik consolidano il loro primato in classifica a seguito delle vittorie riportate rispettivamente su Olympiacos Pireo e Circolo Canottieri Ortigia Siracusa. La compagine ligure e quella croata, ancora a punteggio pieno dopo quattro gare, si ritrovano, infatti, con sei lunghezze di vantaggio sulla terza forza del raggruppamento costituita dall’Olympiacos Pireo. Domani riprende anche il girone B nel concentramento di Budapest con lo Zodiac CNA Barceloneta al comando con 9 punti, seguito da Ferencvarosi TC Telekom Budapest e AN Brescia con 6, Jadran Herceg Novi e Dinamo Tbilisi con 3 e dal Waspo 98 Hannover con zero.

La Pro Recco si aggiudica il big match di giornata prevalendo nettamente sull’Olympiacos Pireo per 14-8. La formazione di Gabriel Hernandez, dopo essersi vista rintuzzare dagli avversari due tentativi di fuga (4-1 all’11’:31’’ e 8-3 al 18’:40’’), avvia sull’8-6 a 2 minuti e 10 secondi dalla fine del terzo quarto un decisivo e tramortente parziale di 6-0.

Più sofferto il successo dell’altra capolista: lo Jug Dubrovnik, vittorioso per 8-6 sull’Ortigia Siracusa, deve, infatti, attendere il penultimo minuto per sentirsi i tre punti in tasca. La combattiva formazione siciliana, scivolata per due volte sotto di tre reti (0-3 al 6’:12’’ e 2-5 al 14’:35’’), riesce puntualmente a portarsi a ridosso di quella croata, tra le principali candidate alla vittoria finale, arrivando ad avere nell’ultimo periodo diversi attacchi a disposizione per agguantare la parità prima d’incassare la rete di Fatovic a 1’:47’’ dal termine. L’Ortigia Siracusa, nonostante il ko, si conferma con i suoi 3 punti all’attivo da sola al quarto posto (l’ultimo utile per l’accesso ai quarti di finale della competizione) in quanto Spandau Berlino e CN Marsiglia, presentatisi al confronto diretto senza punti, chiudono il match sul 7-7.

GIRONE A

I risultati della quarta giornata

Spandau Berlino – CN Marsiglia 7-7

Jug Dubrovnik – CC Ortigia Siracusa 8-6

Olympiacos Pireo – Pro Recco 8-14

Classifica

01. Pro Recco 12 (+24 d.r.)

02. Jug Dubrovnik 12 (+10 d.r.)

03. Olympiacos 6 (-1 d.r.)

04. CC Ortigia Siracusa 3 (-6 d.r.)

05. CN Marsiglia 1 (-4 d.r.)

06. Spandau Berlino 1 (-23 d.r)