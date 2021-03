Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco vince il derby italiano, l’AN Brescia ipoteca la qualificazione alla Final 8

L’ultima giornata del Round II del girone A della Champions League di pallanuoto vede nella “bolla di Ostia” la capolista Pro Recco, già qualificata per le Final 8, aggiudicarsi con un netto 10-3 il derby italiano contro il Circolo Canottieri Ortigia Siracusa. La settima affermazione in altrettanti impegni consente alla formazione ligure diretta da Gabriel Hernandez di salire in classifica a quota 21 e allungare a +6 sulla prima inseguitrice costituita sempre dallo Jug Dubrovnik. La squadra croata, nonostante la sconfitta per 9-6 subita dal CN Marsiglia, si garantisce anch’essa la certezza matematica dell’ingresso fra le migliori otto della competizione. Vittoria preziosa per la compagine francese che s’insedia con i suoi 7 punti da sola al quarto posto riducendo a sole due lunghezze il ritardo dall’Olympiacos protagonista di un pareggio in rimonta per 8-8 contro lo Spandau Berlino. Secondo pareggio nel raggruppamento per la formazione tedesca penultima con 5 punti.

Nel girone B Ferencvarosi TC Telekom Budapest, Zodiac CNA Barceloneta e AN Brescia, saliti in classifica a quota 15 in virtù degli agevoli successi ottenuti rispettivamente su Jadran Herceg Novi, Waspo Hannover e Dinamo Tbilisi, ipotecano con quattro turni d’anticipo il biglietto per i quarti di finale. Il Round II nella “bolla di Budapest” si chiuderà domani con la disputa della settima giornata.

GIRONE A

I risultati della settima giornata

CN Marsiglia – Jug Dubrovnik 15-13

Olympiacos – Spandau Berlino 8-8

Pro Recco – CC Ortigia Siracusa 10-3

Classifica

1. Pro Recco 21 (+48 d.r.)

2. Jug Dubrovnik 15 (-5 d.r.)

3. Olympiacos 10 (0 d.r.)

4. CN Marsiglia 7 (-3 d.r.)

5. Spandau Berlino 5 (-19 d.r)

6. CC Ortigia Siracusa 3 (-21 d.r.)

Le prime quattro classificate accedono ai quarti di finale.

GIRONE B

I risultati della sesta giornata

AN Brescia – Dinamo Tbilisi 14-6

Zodiac CNA Barceloneta – Waspo Hannover 12-8

FTC Telekom Budapest – Jadran Herceg Novi 12-5

Classifica

1. FTC Telekom Budapest 15 (+34 d.r.)

2. AN Brescia 15 (+28 d.r.)

2. Zodiac CNA Barceloneta 15 (+28 d.r.)

4. Jadran Herceg Novi 3 (-26 d.r.)

5. Waspo Hannover 3 (-27 d.r.)

6. Dinamo Tbilisi 3 (-37 d.r.)

Le prime quattro classificate accedono ai quarti di finale.