Pallanuoto, Champions League: super Pro Recco, bene l’AN Brescia, l’Ortigia va ancora ko

La Champions League di pallanuoto vede nella “bolla” di Ostia la Pro Recco restare da sola in vetta a punteggio pieno nel girone A in virtù della clamorosa affermazione per 18-3 conseguita nello scontro al vertice del quinto turno contro i croati dello Jug Dubrovnik. Decisamente meno brillante la prova offerta dall’altra formazione italiana presente nel raggruppamento: il Circolo Canottieri Ortigia Siracusa rimedia, infatti, una secca sconfitta per 12-6 contro lo Spandau Berlino. I biancoverdi, fermi a 3 punti, scivolano in classifica all’ultimo posto scavalcati di una lunghezza oltre che dalla squadra tedesca anche dal CN Marsiglia vittorioso per 9-8 sull’Olympiacos. Per la compagine greca, terza a quota 6, si tratta del secondo ko di fila nel Round II.

Nella quarta giornata del girone B, in scena a Budapest, i padroni di casa del Ferencvarosi Torna Club pongono fine all’imbattibilità dello Zodiac CNA Barceloneta prevalendo in rimonta per 11-10. La compagine catalana, si ritrova a dover condividere il primato nel raggruppamento oltre che con quella magiara anche con l’AN Brescia salita anch’essa a 9 punti a seguito del piuttosto convincente per 11-6 ottenuto a spese dei montenegrini dello Jadran Herceg Novi. Il quadro dei risultati è completato dalla larga vittoria per 10-3 conseguita dal Waspo Hannover sulla Dinamo Tbilisi. La prima affermazione permette alla squadra tedesca di agganciare a quota 3 oltre a quella georgiana anche lo Jadran Herceg Novi.

GIRONE A

I risultati della quinta giornata

Spandau Berlino – CC Ortigia Siracusa 12-6

CN Marsiglia – Olympiacos 9-8

Pro Recco – Jug Dubrovnik 18-3

Classifica

1. Pro Recco 15 (+39 d.r.)

2. Jug Dubrovnik 12 (-5 d.r.)

3. Olympiacos 6 (-2 d.r.)

4. CN Marsiglia 4 (-3 d.r.)

5. Spandau Berlino 4 (-17 d.r)

6. CC Ortigia Siracusa 3 (-12 d.r.)

Le prime quattro classificate accedono ai quarti di finale.

GIRONE B

I risultati della quarta giornata

FTC Telekom Budapest – Zodiac CNA Barceloneta 11-10

Waspo Hannover – Dinamo Tbilisi 10-3

Jadran Herceg Novi – AN Brescia 6-11

Classifica

1. Zodiac CNA Barceloneta 9 (+21 d.r.)

2. FTC Telekom Budapest 9 (+20 d.r.)

3. AN Brescia 9 (+12 d.r.)

4. Waspo Hannover 3 (-15 d.r.)

5. Jadran Herceg Novi 3 (-16 d.r.)

6. Dinamo Tbilisi 3 (-22 d.r.)

Le prime quattro classificate accedono ai quarti di finale.