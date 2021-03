Pallanuoto Serie A1, fase di Élite: vincono Recco e Savona, pari tra Posillipo e Trieste

La seconda giornata della fase di Élite del campionato di Serie A1 di pallanuoto registra l’affermazione del Recco a Palermo e il pareggio tra Posillipo e Trieste nel girone E ed il successo interno del Savona sull’Ortigia Siracusa nel girone F. In quest’ultimo raggruppamento è stata invece posticipata la gara tra RN Salerno e AN Brescia avendo l’Agenzia di Tutela della Salute messo in isolamento la squadra lombarda a seguito della positività al Covid-19 riscontrata all’attaccante greco Angelos Vlachopoulos.

La Pro Recco resta da sola in vetta a punteggio pieno nel girone E in virtù della larga vittoria per 15-5 riportata sul Telimar Palermo nella sfida al vertice andata in scena alla Piscina Olimpica Comunale del capoluogo siciliano. I campioni d’Italia, sotto 0-2 in avvio di partita per le realizzazioni di Marziali e Damonte, infilano un tramortente parziale di 9-0 che gli consente d’ipotecare il successo già alla fine della seconda frazione. Mandic e Aicardi con tre reti a testa si rivelano i migliori marcatori dell’incontro.

Decisamente più emozionante si rivela l’altro match dello stesso gruppo. Circolo Nautico Posillipo e Pallanuoto Trieste, rimaste a bocca asciutta all’esordio, chiudono sull’8-8 il confronto disputato alla piscina “Felice Scandone” di Napoli. I padroni di casa, senza Baraldi, passano per la prima volta a condurre a 2’29’’ dal termine con Saccoia che completa un break di 3-0. Trieste, a lungo avanti nel punteggio, evita quantomeno il ko grazie ad una rete di Vico in power play a 19’’ dalla fine. A livello realizzativo si segnalano le triplette di Mattiello da una parte e di Petronio dall’altra.

Nel girone F la Carige Rari Nantes Savona, trascinata in attacco da cinque reti di Fondelli, si lascia subito alle spalle il ko subito al debutto a Brescia ottenendo in casa una convincente affermazione per 10-6 sul Circolo Canottieri Ortigia Siracusa privo dell’infortunato Mirarchi. Gara chiusa già in avvio di terzo periodo a seguito del completamento da parte della compagine ligure di un parziale favorevole di 5-0. Scivolata sul 2-9 l’Ortigia che aveva esordito nella fase di Élite con un netto successo interno sulla RN Salerno riesce nel prosieguo a rendere meno pesante il passivo finale.

GIRONE E

Prima giornata

Pro Recco-CN Posillipo 21-4

Pallanuoto Trieste-Telimar Palermo 7-13

Seconda giornata

Telimar Palermo-Pro Recco 5-15

CN Posillipo-Pallanuoto Trieste 8-8

Classifica

1. Pro Recco 6

2. Telimar Palermo 3

3. Pallanuoto Trieste 1

4. CN Posillipo 1

GIRONE F

Prima giornata

AN Brescia-RN Savona 11-7

CC Ortigia Siracusa-RN Salerno 13-5

Seconda giornata

RN Salerno-AN Brescia posticipata

RN Savona-CC Ortigia Siracusa 10-6

Classifica

1. CC Ortigia Siracusa 3

2. AN Brescia* 3

3. RN Savona 3

4. RN Salerno* 0

* AN Brescia e RN Salerno una gara in meno.