League of Legends, otto anni fa debuttava Faker

Il 6 aprile del 2013, a soli 17 anni, debuttava Lee “Faker” Sang-hyeok. Il mid laner sud coreano è diventato uno dei più grandi giocatori di League of Legends diventando lui stesso una leggenda. La storia di Faker è costellata di vittorie, fin dall’inizio della sua carriera, ed ancora oggi resta uno dei migliori player del mondo.

Nel febbraio del 2013, la org multi-gaming sud coreana degli SK Telecom T1 mette su un nuovo team per partecipare all’OLYMPUS Champions Spring 2013. La squadra è formata da ragazzi molto giovani ma subito si fa notare arrivando al terzo posto. Il nome di Faker è già scritto nella storia quando, giocando contro il team MVP Blue, la sua LeBlanc, a diciotto minuti, ha un punteggio KDA di 10-0-1 e costringe gli avversari alla resa. Nello stesso anno gli SKT T1 non solo si qualificano al campionato mondiale ma addirittura lo vincono e, proprio il mid laner coreano, vince il titolo di miglior giocatore del mondo. Faker ha vinto tutti i titoli nel mondo di League of Legends, 3 campionati mondiali, nel 2015 a Berlino e nel 2016 a Los Angeles oltre a quello del 2013, il Mid-Season Invitational, gli All Star e Rift Rivals. E’ il primo giocatore in Corea ad ottenere ben duemila uccisioni, l’ultima sul support degli Afreeca Freecs Son “Jelly” Ho-gyeong con Zoe nelle LCK Spring Split 2020.

April 6th, 2013

Eight years ago, Lee "Faker" Sang-hyeok made his professional League of Legends debut. In his first game as a pro, he solo killed the league's best mid laner at the time, Ambition, to kick start his career

The rest, as they say, is history pic.twitter.com/INfudgxwij

— The Esports Writer (@FionnOnFire) April 6, 2021