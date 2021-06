Pallanuoto femminile, World League Super Final: debutti vincenti per Ungheria, Canada, Spagna e USA

E’ del Canada il primo squillo nella Super Final della World League di pallanuoto femminile apertasi oggi all’Olympic Aquatics Centre di Atene. La rappresentativa nordamericana, considerata alla vigilia come un possibile outsider, esce subito allo scoperto rendendosi protagonista all’esordio nel girone A di una sorprendente quanto convincente affermazione per 12-10 sulle vice-campionesse europee della Russia. La selezione guidata da David Paradelo, volata sul finire del primo periodo sul 5-1, riesce a contenere il tentativo di rientro delle avversarie portatesi in chiusura di terzo tempo ad una sola lunghezza (8-9). Nell’altro confronto del raggruppamento l’Ungheria, prima classificata nelle qualificazioni europee e terza agli ultimi Europei disputati in casa, consegue un roboante successo sul Giappone per 26-10. Tra le magiare merita una citazione particolare Rebecca Parkes a segno sette volte.

Agevole debutto nel girone B per le campionesse d’Europa della Spagna vittoriose per 20-11 sul Kazakistan. La nazionale iberica diretta da Miki Oca, dopo aver chiuso sul 5-5 il primo quarto, prende decisamente il largo nel prosieguo in virtù di un tramortente parziale di 10-1 nelle successive due frazioni. Il quadro dei risultati è completato dall’affermazione conseguita dalla corazzata Stati Uniti sulle padrone di casa della Grecia per 16-19. La nazionale statunitense, all’inseguimento del 14esimo trionfo nella competizione sempre vinta nelle ultime sei edizioni, prevale piuttosto nettamente alla distanza sulla giovane e rimaneggiata rappresentativa ellenica.

Pallanuoto femminile – World League Super Final

GIRONE A

I risultati della prima giornata

Ungheria vs Giappone 26-10 (7-1; 5-4; 5-1; 9-4)

Canada vs Russia 12-10 (5-1; 2-3; 2-4; 3-2)

La classifica

01. Ungheria 3 (+16 d.r.)

02. Canada 3 (+2 d.r.)

03. Russia 0 (-2 d.r.)

04. Giappone 0 (-16 d.r.)

Il prossimo turno, domani 15 giugno

Canada vs Giappone

Russia vs Ungheria

GIRONE B

I risultati della prima giornata

Spagna vs Kazakistan 20-11 (5-5; 7-1; 2-0; 6-5)

Stati Uniti vs Grecia 16-9 (4-3; 4-2; 4-2, 4-2)

La classifica

01. Spagna 3 (+11)

02. Stati Uniti 3 (+7)

03. Grecia 0 (-7)

04. Kazakistan 0 (-11)

Il prossimo turno, domani 15 giugno

Stati Uniti vs Kazakistan

Grecia vs Spagna