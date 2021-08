Torneo olimpico di pallamano, girone A: la Francia fa suo il 1° posto, bene la Germania, l’Argentina è fuori

Il quarto turno del girone A del Preliminary Round del torneo olimpico di pallamano, in scena al Yoyogy National Gymnasium di Tokyo, regala soddisfazioni alla Francia matematicamente prima nel raggruppamento, alla Germania piuttosto vicina alla qualificazione e al Brasile ancora in corsa per passaggio del turno dopo la vittoria riportata nella sfida senza ritorno con i rivali dell’Argentina.

I “Bleus” forniscono una grande prova di forza nello scontro al vertice con la Spagna: la rappresentativa guidata da Guillaume Gille, trascinata in attacco da un sontuoso Remili (9/10) e da un preciso Descat (7/7 con 3/3 dai sette metri), s’impone nettamente su quella iberica per 37-31. La Germania si lascia alle spalle la sconfitta di misura patita contro la prima della classe cogliendo un prezioso e convincente successo sulla Norvegia per 28-23. Da sottolineare nella selezione diretta da Alfred Gislason le prestazioni offerte dagli estremi difensori Wolff (10/31) e Bitter(7/9).

Il Brasile, infine, tiene vive le speranze di qualificazione aggiudicandosi per 25-23 un clásico con l’Argentina dall’andamento imprevedibile. I “Gladiadores”, letteralmente in balia degli avversari per due terzi dell’incontro, riescono con un clamoroso parziale di 10-0 a portarsi quasi a ridosso degli avversari (20-22 a poco meno di 10’ dal termine) ma l’orgoglioso tentativo di rimonta dell’Albiceleste, complice l’inevitabile stanchezza per lo sforzo profuso, non si completa.

Torneo olimpico di pallamano, girone A

Prima giornata

Norvegia vs Brasile 27-24

Francia vs Argentina 33-27

Germania vs Spagna 27-28

Seconda giornata

Brasile vs Francia 29-34

Argentina vs Germania 25-33

Spagna vs Norvegia 28-27

Terza giornata

Norvegia vs Argentina 27-23

Brasile vs Spagna 25-32

Francia vs Germania 30-29

Quarta giornata

Argentina vs Brasile 23-25

Francia vs Spagna 37-31

Germania vs Norvegia 28-23

Quinta giornata, 1 agosto

Spagna vs Argentina

Norvegia vs Francia

Germania vs Brasile

Classifica

1. Francia 8

2. Spagna 6

3. Germania 4

4. Norvegia 4

5. Brasile 2

6. Argentina 0