Torneo olimpico di pallamano, girone B: l’Egitto vola ai quarti

La penultima giornata del girone B del Preliminary Round del torneo olimpico di pallamano, in corso al Yoyogy National Gymnasium di Tokyo, sancisce il primato solitario ma non ancora matematico della Danimarca e la qualificazione ai quarti di finale dell’Egitto.

I campioni olimpici e del mondo in carica inanellano la quarta vittoria in altrettanti impegni a spese del Portogallo superato per 34-28. Da segnalare, tra i danesi, le prestazioni di Hansen (nove reti e sette assist) e Gidsel (7/7 al tiro e sei assist). Alla Svezia, già certa del passo del turno, non riesce di tenere il passo dei rivali. I finalisti dell’ultimo Mondiale, battuti dall’Egitto per 27-22, si vedono agganciare al secondo posto a quota 6 proprio dai campioni d’Africa. L’affermazione consente ai “Pharaohs” di guadagnarsi, dopo oltre vent’anni, l’ingresso tra le migliori otto in un’Olimpiade. Nella bella prova corale fornita dalla selezione diretta da Roberto Parrondo spicca il contributo dell’estremo difensore Karim Hendawy (17/38) trafitto con continuità solo da Pellas (7/7 per il miglior marcatore dell’incontro).

In una sorta di spareggio asiatico per continuare a sperare nella qualificazione il Bahrain centra la sua prima storica vittoria in un match dei Giochi Olimpici imponendosi in volata sul Giappone per 32-30. Tra i vincitori, rivelatisi particolarmente precisi al tiro (32/46), meritano di essere sottolineate le prestazioni di Ahmed (7/9) e Alsayyad (7/10). Ai padroni di casa non basta l’implacabile Motoki (7/7) .

Torneo olimpico di pallamano, girone B

Prima giornata

Svezia vs Bahrain 32-31

Portogallo vs Egitto 31-37

Danimarca vs Giappone 47-30

Seconda giornata

Egitto vs Danimarca 27-32

Bahrain vs Portogallo 25-26

Giappone vs Svezia 26-28

Terza giornata

Danimarca vs Bahrain 31-21

Svezia vs Portogallo 29-28

Giappone vs Egitto 29-33

Quarta giornata

Giappone vs Bahrain 30-32

Svezia vs Egitto 22-27

Portogallo vs Danimarca 28-34

Quinta giornata, 1 agosto

Portogallo vs Giappone

Egitto vs Bahrain

Danimarca vs Svezia

Classifica

1. Danimarca 8

2. Egitto 6

3. Svezia 6

4. Portogallo 2

5. Bahrain 2

6. Giappone 0