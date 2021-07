Torneo olimpico di pallanuoto, girone A: comandano Italia e Grecia

Italia e Grecia prendono il comando del girone A del torneo olimpico di pallanuoto in scena al Tatsumi International Swimming Center di Tokyo. Gli Stati Uniti che detenevano il primato del raggruppamento al termine della seconda giornata, a seguito della sconfitta per 12-11 subita contro gli azzurri, si vedono scavalcare di una lunghezza in classifica, oltre che dal Settebello, anche dagli ellenici vittoriosi sul Giappone per 10-9. La nazionale a stelle e strisce, rimasta ferma a quota 4, si ritrova a condividere il gradino più basso del podio immaginario con l’Ungheria protagonista di una travolgente affermazione sul Sudafrica per 23-1.

L’Italia si prende una rivincita sugli USA che un mese fa a Tbilisi avevano avuto la meglio nella semifinale della World League. La rappresentativa diretta da Sandro Campagna, dopo essere risalita dallo 0-4 iniziale al 9-9 in apertura di ultimo quarto, trova le energie per ribaltare un nuovo svantaggio di due reti maturato a 5:22 dalla fine. Gli azzurri confezionano, infatti, un parziale di 3-0 generato da alcuni ottimi interventi tra i pali di Del Lungo e dalle realizzazioni in superiorità numerica di Luongo e Nicholas Presciutti inframmezzate dal penalty trasformato da bomber Di Fulvio (miglior marcatore del match con cinque segnature).

La Grecia tiene il passo dell’Italia ma deve penare non poco per avere ragione di un coriaceo Giappone. A sancire il sofferto successo della selezione guidata da Theodoros Vlachos è una rete di Argyropoulos Kanakakis a trentadue secondi dal suono della sirena conclusiva. Decisamente più semplice, come era facilmente prevedibile, si rivela il compito per l’Ungheria: la nazionale magiara consegue la sua seconda vittoria di fila disponendo agevolmente del Sudafrica.

Torneo olimpico di pallanuoto, girone A

Prima giornata

Sudafrica vs Italia 2-21

Ungheria vs Grecia 9-10

Stati Uniti vs Giappone 15-13

Seconda giornata

Sudafrica vs Stati Uniti 3-20

Italia vs Grecia 6-6

Giappone vs Ungheria 11-16

Terza giornata

Ungheria vs Sudafrica 23-1

Stati Uniti vs Italia 11-12

Grecia vs Giappone 10-9

Quarta giornata, sabato 31 luglio

Stati Uniti vs Ungheria (ore 7.00)

Italia vs Giappone (ore 11.20)

Sudafrica vs Grecia (ore 12.50)

Classifica

1. Italia 5 (d.r. +20)

2. Grecia 5 (d.r. +2

3. Ungheria 4 (d.r. +26)

4. Stati Uniti 4 (d.r. +18)

5. Giappone 0 (d.r. -8)

6. Sudafrica 0 (d.r. -58)