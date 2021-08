Italia-Serbia pallanuoto maschile streaming gratis e diretta tv Rai? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020

Italia-Serbia, si giocano i quarti di finale di pallanuoto. Dopo aver ottenuto il secondo posto nel girone di qualificazione con otto punti (tre vittorie e due pareggi) alle spalle della Grecia, il Settebello di Campagna affronta la nazionale slava in una partita da dentro o fuori. Il match Italia-Serbia, valido per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si gioca mercoledì 4 agosto alle ore 11.20 italiane nello Tatsumi International Swimming Center. Gli avversari degli azzurri si sono classificati al terzo posto nel proprio raggruppamento. Chi vince affronterà in semifinale una tra Spagna e USA.



Dove vedere Italia-Serbia pallanuoto maschile, streaming gratis quarti di finale e diretta tv in chiaro Olimpiadi Tokyo 2020?

La sfida Italia-Serbia di pallanuoto maschile, valida per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà trasmessa in diretta in chiaro su RAI 2 con la telecronaca di Dario Di Gennaro e il commento tecnico di Francesco Postiglione. La partita non sarà visibile in diretta streaming gratis su RaiPlay. La Rai per questi giochi olimpici avrà a disposizione 200 ore di diretta ma non ha acquisito i diritti per la trasmissione in streaming. La gara sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery +, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.