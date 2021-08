Paralimpiadi di Tokio: le medaglie dell’Italia e l’ammirazione della Vezzali

Le Paralimpiadi di Tokio sono appena iniziate e l’Italia ha già conquistato 11 medaglie. I successi olimpici arrivano soprattutto dal nuoto, disciplina in cui l’Italia è addirittura prima nel medagliere provvisorio del nuoto. Su Instagram arrivano i complimenti della Vezzali. La sottosegretaria allo sport parla dell’ Italia come di un modello e anticipa che si sta lavorando su interventi normativi a favore degli atleti paralimpici.

Il medagliere dell’Italia nelle Paralimpiadi di Tokio

Alle Paralimpiadi di Tokio gli azzurri hanno conquistato già 11 medaglie di cui 4 ori, e altrettanti argenti più 3 bronzi. La prima medaglia è un bronzo conquistata da Francesco Bettella nei 100 dorso classe S1. Nei 100 delfino classe S13, invece, salgono sul podio Carlotta Gilli e Alessia Berra che vincono rispettivamente oro e argento. La Gilli, inoltre, porta a casa anche un argento nei 100 dorso S13. Fenomenale Francesco Bocciardo! Per lui due ori e record paralinpico. Le sue vittorie sono nei 200 stile libero classe S5 con il record di 2’26”76; l’altro oro è nei 100 stile S5. Due medaglie di bronzo per Monica Boggioni nei 200 e 100 stile libero. L’Italia del nuoto vuole stupire ancora e si aggiudica altre medaglie. L’argento per Luigi Beggiato nei 100 stile libero S4; l’oro di Stefano Raimomdi nei 100 rana S9. Per chiudere in bellezza, l’Italia conquista la medaglia d’argento anche nella staffetta mista stile libero. In acqua hanno gareggiato: Giulia Terzi, Arjola Trimi, Luigi Beggiato e Antonio Fantini.

I commenti di Valentina Vezzali

Dopo un inizio così vittorioso dell’Italia non potevano mancare i complimenti della sottosegretaria alla sport Valentina Vezzali. Dopo le sue parole in occasione della cerimonia d’apertura, l’ex schermitrice si congratula con gli atleti su Instagram. Nel post si legge: “L’Italia è un modello da seguire per tutto il movimento paralimpico internazionale”. La sottosegretaria ha fatto sapere, inoltre, che insieme a Luca Pancalli, presidente del comitato paralimpico italiano, ha incontrato il Presidente dell’ International Paralympic Commitee Andrew Parsons. Nel post su Instagram ha aggiunto: “Il grande lavoro di questi anni è ormai evidente. Ma c’è tanto da fare e in questi giorni col Presedente Pancalli stiamo discutendo di alcuni interventi normativi che riguardano gli atleti paralimpici. Questi ragazzi meritano un’attenzione ancora più ampia e se sono qui è proprio per dimostrare la reale vicinanza del governo. E lo dimostreremo anche nelle sedi opportune!”.