Torneo olimpico di pallamano: presentazione quarti di finale

Il torneo olimpico di pallamano, in corso di svolgimento al Yayogi National Gymnasium di Tokyo, entrerà oggi nel vivo con la disputa dei quarti di finale. Ad aprire il programma sarà alle ore 02.30 il match tra Francia e Bahrain. I pronostici della vigilia sono tutti dalla parte della selezione transalpina nonostante la perdita per il resto della competizione del terzino sinistro Timothy N’Guessan a causa di un infortunio. I vice-campioni olimpici si sono aggiudicati il girone A del Preliminary Round facendo valere, a parità di punti (8) con la Spagna, l’affermazione ottenuta sugli iberici nel confronto diretto.

Il Bahrain, vittorioso soltanto contro il Giappone, si è garantito il superamento del Preliminary Round strappando il quarto e ultimo posto disponibile nel girone B in virtù della miglior differenza reti nella classifica avulsa rispetto a Portogallo e Giappone terminate anch’esse a due punti.

Decisamente più incerto appare l’esito del secondo quarto di finale tra Svezia e Spagna in scena alle ore 06.15. La nazionale scandinava, pur avendo chiuso il girone B del Preliminary Round con lo stesso numero di punti (8) di Danimarca ed Egitto, si è classificata soltanto al terzo posto a causa della peggior differenza reti nella classifica avulsa. La selezione diretta dal norvegese Glenn Solberg ha saputo rispondere nel migliore dei modi al ko subito nella penultima giornata contro l’Egitto togliendosi nei confronti dei rivali della Danimarca una piccola rivincita per la finale persa del Mondiale.

La Spagna ha terminato in seconda posizione il girone A del Preliminary Round avendo, a quota 8 con la Francia, rimediato proprio contro i “Bleus” la sua unica sconfitta. I campioni d’Europa si sono rivelati sinora i più efficaci nel colpire in contropiede mentre hanno mostrato poca pericolosità nelle conclusioni dalla distanza.

Il programma del primo turno ad eliminazione diretta proseguirà alle ore 10.00 con l’incontro tra Danimarca e Norvegia. I campioni olimpici e del mondo in carica con Mathias Gidsel costantemente in bella evidenza hanno vinto il girone B del Preliminary Round facendo valere, a parità di punti (8) con Egitto e Svezia, una miglior differenza reti rispetto alle altre due selezioni nazionali.

La Norvegia, trascinata in attacco dal capocannoniere del torneo Sander Sagosen, ha chiuso al quarto posto il girone A del Preliminary Round avendo, a quota 8 con la Germania, conosciuto una sconfitta nel confronto diretto con i tedeschi.

Il quadro dei quarti di finale si esaurirà alle ore 13.45 con l’interessante sfida tra la Germania medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro ed i campioni d’Africa dell’Egitto. La rappresentativa tedesca diretta dall’islandese Alfred Gislason si è assicurata la terza posizione nel girone A del Preliminary Round potendo, a parità di punti (6) con la Norvegia, far valere il successo conseguito sugli scandinavi nel confronto diretto.

L’Egitto alla ricerca del primo storico approdo in semifinale in un’Olimpiade ha chiuso al secondo posto il girone B del Preliminary Round detenendo, a quota 8 con Danimarca e Svezia, una differenza reti peggiore nei confronti dei danesi ma migliore rispetto a quella degli svedesi.

Torneo olimpico di pallamano, Preliminary Round

GIRONE A

Prima giornata

Norvegia vs Brasile 27-24

Francia vs Argentina 33-27

Germania vs Spagna 27-28

Seconda giornata

Brasile vs Francia 29-34

Argentina vs Germania 25-33

Spagna vs Norvegia 28-27

Terza giornata

Norvegia vs Argentina 27-23

Brasile vs Spagna 25-32

Francia vs Germania 30-29

Quarta giornata

Argentina vs Brasile 23-25

Francia vs Spagna 36-31

Germania vs Norvegia 28-23

Quinta giornata

Spagna vs Argentina 36-27

Norvegia vs Francia 32-29

Germania vs Brasile 29-25

Classifica

1. Francia* 8

2. Spagna* 8

3. Germania** 6

4. Norvegia** 6

5. Brasile** 2

6. Argentina 0

* Francia prima classificata per aver vinto il confronto diretto con la Spagna 36-31.

** Germania terza classificata per aver vinto il confronto diretto con la Norvegia 28-23.

GIRONE B

Prima giornata

Svezia vs Bahrain 32-31

Portogallo vs Egitto 31-37

Danimarca vs Giappone 47-30

Seconda giornata

Egitto vs Danimarca 27-32

Bahrain vs Portogallo 25-26

Giappone vs Svezia 26-28

Terza giornata

Danimarca vs Bahrain 31-21

Svezia vs Portogallo 29-28

Giappone vs Egitto 29-33

Quarta giornata

Giappone vs Bahrain 30-32

Svezia vs Egitto 22-27

Portogallo vs Danimarca 28-34

Quinta giornata

Portogallo vs Giappone 30-31

Egitto vs Bahrain 30-20

Danimarca vs Svezia 30-33

Classifica

1. Danimarca* 8

2. Egitto* 8

3. Svezia* 8

4. Bahrain** 2

5. Portogallo** 2

6. Giappone** 2

* Classifica avulsa: Danimarca 2 punti (d.r. +2); Egitto 2 punti (d.r. 0); Svezia 2 punti (d.r. -2).

** Classifica avulsa: Bahrain 2 punti (d.r. +1); Portogallo 2 punti (d.r. 0); Giappone 2 punti (d.r. -1).

Torneo olimpico di pallamano, quarti di finale (martedì 3 agosto)

Francia vs Bahrain (ore 02.30)

Germania vs Egitto (ore 13.45)

Svezia vs Spagna (ore 06.15)

Danimarca vs Norvegia (ore 10.00)