Aaron Jones con 4 touchdown: Nfl in estasi

Aaron Jones campione senza eguali, ha segnato 4 touchdown onorando il padre con il ciondolo contenente le sue ceneri. Ha segnato 4 touchdown contro i Detroit Lions. La squadra dei Green Bay Packers ha vinto quindi contro i Detroit Lions per 35-17.

Aaron Jones, da quando il padre è morto non si separa dalle sue ceneri

Il campione nella sua prima partita al Lambeau Field da quando il suo povero papà è defunto, indossa un ciondolo con le sue ceneri. Aaron toglie il ciondolo solo durante le fasi di gioco, ha dichiarato il 26 enne rispetto al ciondolo: “Mio padre, sarebbe felice!”.

Il padre Alvin Jones non aveva mai perso una partita di suo figlio da quando il ragazzo aveva 9 anni. Purtroppo è morto per cause di complicanze del Covid-19, lo scorso anno all’età di soli 57 anni. Jones ha sempre cercato con lo sguardo di trovare il suo papà sugli spalti, infatti prima della partita solitamente c’erano 15 membri della sua famiglia sugli spalti. Insieme al papà di Jones, infatti c’erano anche la mamma e il fratello.

Aaron Jones e il nuovo contratto con i Green Bay

Il giovane campione ha affermato che il nuovo contratto quadriennale con la squadra lo sta aiutando a recuperare dallo stress subito nell’ultimo anno. Il running back infatti ha firmato un contratto da ben 48 milioni di dollari. Ha aggiunto grande valore alla squadra che infatti soprattutto grazie al suo supporto ha vinto le ultime partite.

Il futuro di Aaron Jones non è incerto anche se continua ad essere un giocatore super desiderato e come si evince dall’ultimo contratto e dai risultati, ne vedremo delle belle!

Ecco l’ultimo tweet dove ricorda il papà

Found at 1:45am Thank you to our trainer Bryan ”Flea” Engel I’m forever grateful 🙏🏾♥️🕊 pic.twitter.com/ylTlZ5Jpfr — Aaron Jones 3️⃣3️⃣ (@Showtyme_33) September 21, 2021