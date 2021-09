Champions Hockey League: il Bolzano “vede” gli ottavi

L’Hockey Club Bolzano Alto Adige Alperia vede sempre più vicino il passaggio agli ottavi di finale della Champions Hockey League dopo il terzo successo (in altrettanti impegni) conseguito nel gruppo H della fase a gironi a spese dei polacchi del JKH GKS Jastrzębie superati piuttosto agevolmente per 3-1 nell’esordio stagionale al “Palaonda” nonostante l’assenza per squalifica di Daniel Catenacci.

La compagine diretta dal canadese Douglas Mason, salita in classifica a quota 8, consolida il secondo posto nel raggruppamento ad una lunghezza dalla capolista EC Red Bull Salisburgo vittoriosa in casa per 1-0 sui norvegesi del Frisk Asker ancora fermi al palo. Terzo ko di fila per il JKH GKS Jastrzębie che in graduatoria può contare soltanto sul punto ottenuto in occasione della sconfitta interna subita agli shootout contro l’HC Bolzano.

A sancire il successo dei Foxes, tornati dopo quasi un anno ad esibirsi davanti al proprio pubblico, sono i centri del difensore Alex Trivellato in apertura (04:48) su assist di Michael Halmo, dell’oriundo Angelo Miceli in chiusura di periodo centrale (39:08) sugli sviluppi di un tentativo a rete effettuato dal canadese James DeHaas e del ventiduenne gardenese Diego Glück con la complicità del portiere ceco Patrik Nechvátal (51:39). Inutile, per il JKH GKS Jastrzębie, si rivela la realizzazione in mischia dello slovacco Samuel Mlynarovic (53:41).

L’HC Bolzano tornerà a giostrare al Palaonda già domenica alle 18.00 in occasione del match contro il Frisk Asker. Un’eventuale vittoria contro i norvegesi, già sconfitti a domicilio per 5-1, garantirebbe alla formazione altoatesina la certezza della qualificazione agli ottavi di finale con due turni d’anticipo.

Champions Hockey League, gruppo H

I risultati

Frisk Asker vs EC Red Bull Salisburgo 2-6

JKH GKS Jastrzębie vs HC Bolzano Alto Alperia 2-3 (shootout)

Frisk Asker vs HC Bolzano Alto Alperia 1-5

JKH GKS Jastrzębie vs EC Red Bull Salisburgo 2-3

EC Red Bull Salisburgo vs Frisk Asker 1-0

HC Bolzano Alto Alperia vs JKH GKS Jastrzębie 3-1

La Classifica

1. EC Red Bull Salisburgo 9 (3)

2. HC Bolzano Alto Alperia 8 (3)

3. JKH GKS Jastrzębie 1 (3)

4. Frisk Asker 0 (3)

*Le prime due classificate si qualificano per gli ottavi di finale.