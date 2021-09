Hockey su pista, Supercoppa: Lodi fa sua l’andata al PalaForte 5-4, decide Mendez

Nella gara d’andata della Supercoppa Italiana di hockey su pista i campioni d’Italia dell’Amatori Wasken Lodi conseguono in trasferta un’affermazione per 5-4 sulla GDS Impianti Versilia Hockey Forte. Nel match di ritorno, in programma a campi invertiti domenica 26 settembre alle ore 20, la compagine lombarda dovrà conseguentemente difendere il minimo vantaggio acquisito dagli assalti di quella versiliese decisa a ribaltare la situazione e prendersi quantomeno una parziale rivincita sugli storici rivali riusciti nella passata stagione ad espugnare il PalaForte nelle decisive sfide per l’assegnazione dello scudetto e della coppa nazionale.

Lo scoppiettante inizio gara vede la GDS Impianti Versilia Hockey Forte rispondere puntualmente con Rubio (5:27) e l’illustre ex Illuzzi (6:47) ai tentativi di fuga degli avversari determinati dai centri di Greco (4:16) e Barbieri (6:08). Nella seconda metà della prima frazione l’Amatori Wasken Lodi allunga sul 4-2 con Torner in bella evidenza con l’alza e schiaccia vincente in contropiede (15:53) e l’assist per la rete di Mendez (23:42).

Avvio di ripresa veemente dei padroni di casa. I rossoblu, dopo aver fallito un tiro di rigore con Illuzzi, si riportano in parità grazie alle spettacolari conclusioni effettuate in rapida successione da Rubio (alza e schiaccia da dietro porta al 28:22) e Gil (in velocità da posizione alquanto defilata al 29:58). L’Amatori Wasken Lodi torna per l’ennesima volta avanti nel punteggio con una ripartenza finalizzata ottimamente da Mendez (33:08). Una realizzazione che si rivelerà essere decisiva. Nel prosieguo, caratterizzato anche dalle mancate trasformazioni dei tiri diretti di Torner e Gil, la GDS Impianti Forte dei Marmi, pur premendo con continuità ed una certa efficacia, non riuscirà infatti a pervenire al pareggio anche per la bravura tra i pali di Grimalt.

Hockey su pista, gara d’andata Supercoppa

GDS IMPIANTI VERSILIA HOCKEY FORTE vs AMATORI WASKEN LODI 4-5 (2-4, 2-1)

GDS Impianti Versilia Hockey Forte: Gnata, Illuzzi, Rubio, Festa, Gil – Casas, Maremmani, Cinquini, Giovannetti, Bertozzi. All.: Alberto Orlandi.

Amatori Wasken Lodi: Grimalt, Torner, Mendez, Greco, Barbieri – D’Anna, Cervi, Antonioni, Monticelli, Raveggi, All.: Pierluigi Bresciani.

Reti

0-1 al 04:16 Greco (L)

1-1 al 05:27 Rubio (F)

1-2 al 06:08 Barbieri (L)

2-2 al 06:47 Illuzzi (F)

2-3 al 15:53 Torner (L)

2-4 al 23:42 Mendez (L)

3-4 al 28:22 Rubio (F)

4-4 al 29:58 Gil (F)

4-5 al 33:01 Mendez (L)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Marco Rondina di Vercelli.