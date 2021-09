Hockey su pista: Pedro Gil stellare, la Supercoppa va al Forte dei Marmi

La GDS Impianti Versilia Hockey Forte, letteralmente trascinata dalle prodezze di Pedro Gil, si aggiudica la sedicesima edizione della Supercoppa italiana di hockey su pista a spese della Amatori Wasken Lodi. La compagine di Alberto Orlandi, prendendosi una parziale rivincita sulla rivale che nella passata stagione si era assicurata scudetto e coppa nazionale proprio in Versilia, riesce a ribaltare la sconfitta interna per 5-4 subita nella gara d’andata andando a imporsi in quella di ritorno al Pala Castellotti con un perentorio 5-1.

I padroni di casa, passati repentinamente in vantaggio con Barbieri, subiscono la rimonta degli ospiti a segno cinque volte (due nel primo tempo e tre nella ripresa) con l’incontenibile Gil. L’asso spagnolo ai microfoni di FISRTv manifesta la sua soddisfazione: “Non poteva esserci modo migliore per iniziare la stagione. Gli obiettivi? Vincere tutto in Italia e se si giocherà andare il più lontano possibile in Europa”. Sul versante opposto Nicolas Barbieri non nasconde la sua delusione: “Il mio gol? Una magra consolazione. Potevamo fare di più e poteva andare meglio ma avremo modo di rifarci”.

Hockey su pista, gara di ritorno della Supercoppa italiana

AMATORI WASKEN LODI vs GDS IMPIANTI VERSILIA HOCKEY FORTE 1-5 (1-2, 0-3)

Amatori Wasken Lodi: Grimalt, Torner, Mendez, Greco, Barbieri – D’Anna, Cervi, Antonioni, Monticelli, Raveggi. All.: Pier Luigi Bresciani.

GDS Impianti Versilia Hockey Forte: Gnata, Illuzzi, Rubio, Festa, Gil – Casas, Maremmani, Cinquini, Giovannetti, Bertozzi. All.: Alberto Orlandi.

Reti: 02:22 Barbieri (L), 07:43, 10:41, 34:56, 41:45 e 48:03 (tiro diretto) Gil (F).

Espulsioni: nessuna.

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Claudio Ferraro di Bassano (VI).

Hockey su pista: Supercoppa italiana, vittorie per squadra

4 titoli: Hockey Club Forte dei Marmi.

3 titoli: Follonica Hockey 1952 e Hockey Club Valdagno.

2 titoli: Amatori Lodi e Hockey Bassano 1954.

1 titolo: CGC Viareggio e Hockey Breganze.