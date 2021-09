Mondiali di futsal: Argentina, Brasile e Kazakistan volano ai quarti

I Mondiali di futsal, in corso di svolgimento in Lituania, fanno registrare nella seconda giornata dedicata agli ottavi di finale i passaggi del turno di Argentina, Brasile e Kazakistan. Il programma dei quarti di finale, in programma il 26 ed il 27 settembre, si completerà oggi con la disputa di Uzbekistan-Iran, Portogallo-Serbia e Spagna-Repubblica Ceca.

Argentina vs Paraguay 6-1

Alla Vilnius Arena l’Argentina si assicura la qualificazione ai quarti di finale dei Mondiali di futsal aggiudicandosi alla distanza il derby sudamericano contro il Paraguay per 6-1. Il confronto, per almeno ventisei minuti, si rivela tutt’altro che semplice per i campioni in carica. Il Paraguay colpisce al 13’ con una bella trama di gioco avviata da Juan Salas, rifinita da Rejala e finalizzata sotto porta da Mareco (13’). Il pivot dello Sport Colonial, prima del riposo, si vede negare il possibile raddoppio da un ottimo intervento di Sarmiento.

L’Albirroja resta avanti nel punteggio sino al sesto della ripresa quando un errore in uscita commesso da Adolfo Salas permette a Brandi di recuperare la sfera e servirla a Claudino per un comodo appoggio in rete. Una volta agguantato il pareggio l’Argentina diviene irrefrenabile. La rappresentativa nazionale diretta da Matias Lucuix, nei successivi centottanta secondi, va a segno con Borruto su assist di Stazzone, con Bolo Alemany su servizio di Eldestein “velato” da Brandi e con Basile autore di una splendida conclusione al volo mancina sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra da Vaporaki.

Nel finale le realizzazioni di Stazzone e Taborda generate da palloni persi dagli avversari invano protesi in attacco con il portiere di movimento, rendono sin troppo pesante la sconfitta per il Paraguay. Per guadagnarsi l’accesso alle semifinali l’albiceleste dovrà domenica bissare l’affermazione sulla Russia ottenuta cinque anni or sono nell’atto decisivo dei Mondiali colombiani.

Brasile vs Giappone 4-2

Gli ottavi di finale, a differenza di quanto accaduto nella precedente edizione del torneo iridato, non si rivelano fatali per il Brasile ma alla Kaunas Arena i cinque volte campioni del mondo devono faticare non poco per avere ragione del Giappone per 4-2. L’avvio di gara si caratterizza da un botta e risposta. Il quotato estremo difensore verdeoro Guitta, dopo aver favorito al 4’ la rete nipponica con un intervento rivedibile, si riscatta parzialmente un minuto più tardi rendendosi protagonista di un preciso servizio in profondità per il capocannoniere Ferrão abile a trafiggere di potenza Pires.

L’equilibrio si spezza a metà ripresa. A passare è il Brasile. Leonardo, servito in contropiede sul versante di destra da Pito, supera con freddezza Pires in uscita. La selezione canarinha diretta da Marquinhos Xavier allunga al 38’ sul 3-1: Pito, dopo aver spettacolarmente controllato in corsa con il petto un lancio di Marlon, elude l’intervento del portiere e insacca.

La gara si riapre immediatamente in quanto il Giappone, sfruttando al meglio l’attacco portato con il portiere di movimento, riesce ad andare a segno con una violenta conclusione mancina dalla distanza di Nishitani. Solo a cinque secondi dal termine, a seguito della deviazione nella propria porta di Kato su un tentativo a rete effettuato da Gadeia, il Brasile può ritenersi ai quarti ed iniziare conseguentemente a pensare alla prossima sfida contro il Marocco.

Kazakistan vs Thailandia 7-0

Il Kazakistan, travolgendo alla Kaunas Arena la Thailandia per 7-0, si garantisce per la prima volta nella sua storia un posto tra le migliori otto di un mondiale. Grande approccio alla gara dei Falcons a segno al 3’ di tacco con Tursagulov e un minuto dopo con una battuta al volo di Douglas sugli sviluppi di un corner.

La Thailandia, scivolata sotto di tre reti all’intervallo a seguito dell’autorete di Jamgrajang (19’), si affida al portiere di movimento ma a trovare il bersaglio nel prosieguo del match sono soltanto gli avversari con Taynan (23’), Nurgozhin (24’), Knaub (32’) e persino con l’estremo difensore Higuita (37’). Nei quarti di finale il Kazakistan se la dovrà vedere con la vincente del confronto tra Uzbekistan e Iran.

Mondiali di futsal, tabellini ottavi di finale giovedì 23 settembre

ARGENTINA vs PARAGUAY 6-1

Argentina: Sarmiento; Claudino, Basile, Brandi, Taborda – Stazzone, Bolo Alemany, Rescia, Cuzzolino, Borruto, Vaporaki, Farach, Santos, Edelstein. All.: Matias Lucuix.

Paraguay: Gimenez; Mareco, A. Salas, Baez, J. Salas – Espinola, Poggi, Pedrozo, Rejala, H. Martinez, F. Martinez, Rojas, Pascottini, Espinoza. All. Carlos Chilavert.

Arbitro: Nurdin Bukuev (Kgz).

Reti: 13’ Mareco (P), 26’ Claudino (A), 27’ Borruto (A), 28’ Bolo Alemany (A), 29’ Basile (A), 35’ Stazzone (A), 36’ Taborda (A).

Ammoniti: nessuno.

BRASILE vs GIAPPONE 4-2

Brasile: Guitta; Dyego, Ferrão, Gadeia, Rodrigo – Willian, Marlon, Bruno, Lino, Leonardo, Rocha, Pito, Arthur, Dieguinho. All.: Marquinhos Xavier.

Giappone: Pires; Shimizu, Henmi, Nishitani, Oliveira – Sekiguchi, Hoshi, Yagi, Minamoto, Murota, Kato, Hoshi, Morimura, Mori. All.: Garcia Bruno.

Arbitro: Irina Velikanova (Rfu).

Reti: 4’ Hoshi (G), 5’ Ferrão (B), 31’ Leonardo (B), 38’ Pito (B), 38’ Nishitani (G), 40’ aut. Kato (G).

Ammoniti: Shimizu (G), Kato (G), Rodrigo (B).

KAZAKISTAN vs THAILANDIA 7-0

Kazakistan: Higuita; Taynan, Orazov, Tursagulov, Douglas – Atantayev, Karagulov, Nurgozhin, Valiullin, Akbalikov, Yessenamanov, Knaub, Tokayev, Sarbassov. All.: Paulo Figueroa.

Thailandia: Hankampa; Sornwichian, Wongkaeo, Thueanklang, Chaemcharoen – Phoop, Srirangpirot, Jungwongsuk, Chudech, Osanmanmusa, Jamgrajang, Rattanawongswas, Kaewwilai. All.: Rakphol Sainetngam.

Arbitro: Mohamed Hassan (Egy).

Reti: 3’ Tursagulov (K), 4’ Douglas (K), 19’ aut. Jamgrajang (T), 23’ Taynan (T), 24’ Nurgozhin (K), 32’ Knaub (T), 37’ Higuita (K).

Ammoniti: Wongkaeo (T), Kaewwilai (T).

Oggi, venerdì 24 settembre

16:30 Uzbekistan vs Iran (alla Vilnius Arena)

19:00 Portogallo vs Serbia (alla Kaunas Arena)

19:00 Spagna vs Repubblica Ceca (alla Vilnius Arena)