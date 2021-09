Mondiali di futsal: stasera Argentina-Brasile vale la finale

Grande attesa per la prima semifinale dei Mondiali di futsal che stasera (ore 19.00) alla Zalgiris Arena di Kaunas opporrà nello storicamente più importante Superclásico sudamericano di questa disciplina l’Argentina detentrice del titolo al Brasile pentacampeón. A giocarsi l’altro posto in finale saranno domani, alla stessa ora e nel medesimo impianto, le rappresentative nazionali di Portogallo e Kazakistan.

QUI ARGENTINA

L’Argentina si presenta imbattuta alla Final Four dei Mondiali di futsal in corso di svolgimento in Lituania. L’Albiceleste, dopo essersi aggiudicata a punteggio pieno il gruppo F della fase a gironi sconfiggendo gli Stati Uniti per 11-0, la Serbia per 4-2 e l’Iran per 2-1, ha superato negli ottavi il Paraguay per 6-1 e nei quarti i vicecampioni della Russia per 6-5 dopo i calci di rigore (1-1 dopo i tempi supplementari).

Ventiquattro le reti sin qui realizzate dall’Argentina. Il capocannoniere della selezione è Alan Brandi (terzo nella classifica generale) con 5 marcature seguito da Santiago Basile, Cristian Borruto, Angel Claudino e Leandro Cuzzolino con 3, Damián Stazzone con 2, Lucas Bolo, Maximiliano Rescia, Pablo Taborda e Costantino Vaporaki con una. A queste segnature va aggiunto l’autogol dell’estremo difensore serbo Miodrag Aksentijević.

Il trentacinquenne tecnico argentino Matías Lucuix, alla vigilia del confronto, ha detto: “Vogliamo vincere perché è un’opportunità di ulteriore crescita per la nostra disciplina. Giocheremo con la passione di sempre e con un Paese intero che ci sostiene”.

QUI BRASILE

Il Brasile, a differenza dei rivali, ha vinto tutte le gare nei tempi regolamentari. La Seleção, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D della fase a gironi prevalendo agevolmente su Vietnam (9-1), Repubblica Ceca (4-0) e Panama (5-1), ha avuto la meglio negli ottavi sul Giappone per 4-2 e nei quarti sul Marocco per 1-0.

Sono ventitré i gol sino a questo momento realizzati dal Brasile. Di questi 7 sono stati messi a segno da Ferrão attuale capocannoniere della competizione. Le altre realizzazioni portano la firma di Leonardo, Pito e Rodrigo (3), Dieguinho (2), Arthur, Gadeia, Marlon, Rodrigo e Vinicius Rocha (1). Il quadro delle marcature brasiliane è completato dall’autorete del giapponese Kato.

In conferenza stampa il quarantasettenne tecnico canarinho Marquinhos Xavier ha dichiarato: “Il Brasile vuole andare in finale a prescindere da chi incontra. Trattandosi dell’Argentina è chiaro che per noi entri in gioco anche la grande rivalità”.

I PRECEDENTI

Il Brasile ha vinto i cinque precedenti disputati ai Mondiali ma nella finale delle Eliminatorie Sudamericane disputata il 9 febbraio del 1920 al Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra di Carlos Barbosa (Rio Grande do Sul) l’Argentina s’impose per 3-1.