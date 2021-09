Mondiali U20 di pallanuoto: definiti i playoffs, l’Italia trova il Sudafrica

La fase a gironi dei Mondiali U20 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento allo “Swimming Complex Podoli” di Praga, promuove direttamente ai quarti di finale le rappresentative nazionali di Croazia, Spagna, Ungheria e Montenegro vincitrici dei quattro raggruppamenti e determina, per domani, la disputa delle seguenti gare di playoffs: Italia-Sudafrica (ore 12.00), Serbia-Brasile (ore 13.30), Russia-Grecia (ore 15.00) e Stati Uniti-Germania (ore 16.30). Escono definitivamente di scena dalla lotta per le medaglie l’Argentina, l’Uzbekistan, la Slovacchia, i padroni di casa della Repubblica Ceca, l’Egitto ed il Kazakistan.

GRUPPO A

Primo posto a punteggio pieno per la Croazia che nell’ultimo decisivo impegno per l’accesso diretto ai quarti di finale s’impone con un perentorio 13-5 sulla Russia. I russi che prima della sfida potevano legittimamente ambire alla vittoria del raggruppamento chiudono con lo stesso numero di punti (5) dell’Italia (vittoriosa sull’Argentina per 15-8 con Andrea Mladossich in bella evidenza dal punto di vista realizzativi con quattro reti) ma avendo perso con uno scarto maggiore contro i croati (-8 contro il -1 degli azzurri) terminano il girone in terza posizione.

GRUPPO B

La Spagna tiene fede ai pronostici della vigilia conseguendo un’agevole affermazione per 18-4 sulla Repubblica Ceca. Il successo consente agli iberici di centrare la prima posizione nel raggruppamento a spese della Serbia. La selezione balcanica, a seguito della travolgente vittoria ottenuta sulla Slovacchia per 15-0, chiude il girone a pari punti con la Spagna (7), ma, avendo vinto con un margine inferiore (+5 contro il +10 delle “Furie Rosse”) la sfida contro gli Stati Uniti terzi classificati, si deve accontentare del conseguimento della piazza d’onore.

GRUPPO C

Decisamente più delineato nei valori si rivela il gruppo C vinto a punteggio pieno dall’Ungheria. La nazionale magiara, già certa del primo posto nel raggruppamento dopo il netto successo per 12-5 riportato nella giornata di ieri contro la Germania sua principale antagonista, consegue una larghissima vittoria per 22-3 contro l’Egitto. La rappresentativa nordafricana aveva visto spegnersi le sue possibilità di passaggio del turno dopo la sconfitta in rimonta (8-9) patita il giorno precedente contro il Brasile classificatosi al terzo posto.

GRUPPO D

Il Montenegro, già certo della vittoria del girone e del conseguente passaggio diretto ai quarti di finale dopo l’affermazione in volata per 9-8 colta ieri sui campioni in carica della Grecia grazie ad una realizzazione di Marko Mrsic a meno di un minuto dal termine, chiude il raggruppamento a punteggio pieno superando nettamente per 13-2 la selezione del Kazakistan. Quest’ultima aveva già perso nella mattinata di ieri ogni speranza di qualificazione a seguito della sconfitta per 10-8 subita contro il Sudafrica.

Mondiali U20 di pallanuoto, fase a gironi

Gruppo A

Uzbekistan vs Russia 1-38

Croazia vs Argentina 20-7

Argentina vs Uzbekistan 30-7

Italia vs Croazia 12-13

Russia vs Argentina 12-5

Uzbekistan vs Italia 1-40

Italia vs Russia 9-9

Croazia vs Uzbekistan 31-1

Russia vs Croazia 5-13

Argentina vs Italia 8-15

Classifica

1. Croazia 8

2. Italia 5

3. Russia 5

4. Argentina 2

5. Uzbekistan 0

Gruppo B

Stati Uniti vs Slovacchia 12-7

Serbia vs Repubblica Ceca 28-0

Repubblica Ceca vs Stati Uniti 2-18

Spagna vs Serbia 6-6

Slovacchia vs Repubblica Ceca 10-5

Stati Uniti vs Spagna 10-20

Spagna vs Slovacchia 15-5

Serbia vs Stati Uniti 14-9

Slovacchia vs Serbia 0-15

Repubblica Ceca vs Spagna 4-18

Classifica

1. Spagna 7

2. Serbia 7

3. Stati Uniti 4

4. Slovacchia 2

5. Repubblica Ceca 0

Gruppo C

Germania vs Egitto 12-4

Brasile vs Ungheria 10-22

Germania vs Brasile 14-5

Brasile vs Egitto 9-8

Ungheria vs Germania 12-5

Egitto vs Ungheria 3-22

Classifica

1. Ungheria 6

2. Germania 4

3. Brasile 2

4. Egitto 0

Gruppo D

Sudafrica vs Montenegro 5-16

Grecia vs Kazakistan 26-2

Sudafrica vs Grecia 5-21

Grecia vs Montenegro 8-9

Kazakistan vs Sudafrica 8-10

Montenegro vs Kazakistan 13-2

Classifica

1. Montenegro 6

2. Grecia 4

3. Sudafrica 2

4. Kazakistan 0

Mondiali U20 di pallanuoto, fase ad eliminazione diretta

PLAYOFFS, giovedì 2 settembre

Italia vs Sudafrica (ore 12.00)

Serbia vs Brasile (ore 13.30)

Russia vs Grecia (ore 15.00)

Stati Uniti vs Germania (ore 16.30)

QUARTI DI FINALE, venerdì 3 settembre

Croazia vs vincente Serbia/Brasile (ore 15.30)

Spagna vs vincente Italia/Sudafrica (ore 17.00)

Ungheria vs vincente Russia/Grecia (ore 18.30)

Montenegro vs vincente Stati Uniti/Germania (ore 20.00)