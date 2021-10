Champions Hockey League: il Salisburgo fa suo il girone a Bolzano, Foxes agli ottavi da secondi

Nella sesta e ultima giornata della fase a gironi della Champions Hockey League l’HC Bolzano Alto Adige Alperia, perdendo in casa all’overtime per 4-3 la decisiva sfida per il primato nel gruppo H contro un Red Bull Salisburgo largamente rimaneggiato, vede svanire la possibilità di fronteggiare negli ottavi di finale una seconda classificata degli altri sette gironi e disputare il match di ritorno davanti al proprio pubblico.

La gara vede gli ospiti passare in vantaggio al 13:54 con Charles LoVerde in powerplay e raddoppiare al 30:39 con Kilian Zundel. Il Bolzano, sin lì protagonista di una prova piuttosto anonima, si accende nel terzo periodo. Mike Halmo, ottimamente servito da Keegan Lowe, accorcia le distanze al 42:12. La formazione diretta dal canadese Douglas Mason, priva dello squalificato Daniel Catenacci e degli infortunati Angelo Miceli e Alex Trivellato, perviene al pareggio in superiorità numerica al 44:23 con Joseph Mizzi ben assistito sottomisura da Dustin Gazley.

Il Salisburgo rimette la testa avanti al 49:19 con T.J. Brennan ma i Foxes riescono a riportarsi nuovamente in parità andando a segno al 58:43 con una deviazione in mischia di Brett Findlay sugli sviluppi di un tentativo effettuato da Nick Plastino. A far pendere definitivamente l’esito del confronto e del primo posto nel girone dalla parte austriaca è al 64:49 un’altra rete di T.J. Brennan messa a segno un secondo dopo il termine di un powerplay generato da un controverso fallo attribuito a Dustin Gazley.

Champions Hockey League, gruppo H

Prima giornata

Frisk Asker (Nor) vs EC Red Bull Salisburgo (Aut) 2-6

JKH GKS Jastrzębie (Pol) vs HC Bolzano Alto Adige Alperia (Ita) 2-3 (shootout)

Seconda giornata

Frisk Asker (Nor) vs HC Bolzano Alto Adige Alperia (Ita) 1-5

JKH GKS Jastrzębie (Pol) vs EC Red Bull Salisburgo (Aut) 2-3

Terza giornata

EC Red Bull Salisburgo (Aut) vs Frisk Asker (Nor)1-0

HC Bolzano Alto Adige Alperia (Ita) vs JKH GKS Jastrzębie (Pol) 3-1

Quarta giornata

HC Bolzano Alto Adige Alperia (Ita) vs Frisk Asker (Nor) 1-2 (shootout)

EC Red Bull Salisburgo (Aut) vs JKH GKS Jastrzębie (Pol) 6-1

Quinta giornata

JKH GKS Jastrzębie (Pol) vs Frisk Asker (Nor) 4-3

EC Red Bull Salisburgo (Aut) vs HC Bolzano Alto Adige Alperia (Ita) 3-5

Sesta giornata

Frisk Asker (Nor) vs JKH GKS Jastrzębie (Pol) 3-7

HC Bolzano Alto Adige Alperia (Ita) vs EC Red Bull Salisburgo (Aut) 3-4 (overtime)

La classifica

01. EC Red Bull Salisburgo (Aut)* 14

02. HC Bolzano Alto Adige Alperia (Ita)* 13

03. JKH GKS Jastrzębie (Pol) 7

04. Frisk Asker (Nor) 2

* Qualificate agli ottavi di finale della Champions Hockey League.