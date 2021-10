Champions League di pallamano, 3ª giornata girone B – Impresa del Veszprém: il Barça va ko dopo nove mesi

Nella terza giornata del girone B della Champions League di pallamano un grande Telekom Veszprém, davanti al proprio pubblico, pone fine all’imbattibilità continentale dei campioni in carica del Barcellona sconfiggendoli per 29-28. I blaugrana, fermi a quattro punti, si vedono agganciare in vetta al raggruppamento oltre che dalla compagine ungherese anche dal Lomza Vive Kielce e dal Porto.

Si ferma a 14 la striscia di vittorie consecutive europee del Barcellona che non soccombeva dal 29 dicembre 2020 quando si arrese per 33-28 al THW Kiel nella finale della penultima edizione della massima rassegna continentale. Per ritrovare l’ultimo ko nella fase a gironi dei blaugrana, bisogna addirittura tornare alla prima giornata di quella stessa stagione ossia al ko maturato il 14 settembre 2019 sempre in Ungheria ma contro il Pick Szeged per 31-28.

Da quel momento il Barça, la più blasonata squadra di pallamano del mondo, aveva sempre incamerato i due punti nelle sfide proposte dalla stagione regolare. Una serie di 29 successi interrotta dal Telekom Veszprém: la formazione magiara si ritrova al 52’ sotto 24-26 dopo aver avuto in due circostanze anche cinque reti di vantaggio (la seconda al 38’ sul 20-15) ma trova nel finale la forza per ritornare definitivamente avanti nel punteggio. Tra i vincitori non si può fare a meno di sottolineare le notevoli prestazioni offerte dall’estremo difensore spagnolo Rodrigo Corrales (19/44) e dall’ala destra slovena Casper Marguc (8/9).

La terza squadra a detenere il primato nel girone B della Champions League di pallamano è il Lomza Vive Kielce: la squadra polacca ottiene il suo primo successo in trasferta piegando in volata il Motor Zaporizhzhia per 26-25. I padroni di casa, quasi sempre sotto nel punteggio seppur con margini non superiori alle tre reti, riescono con Aidenas Malasinskas in bella evidenza (9/13) a portarsi al 54’ a condurre per 23-22 nonostante le espulsioni di Viachaslau Bokhan e Dmytro Horiha. A siglare l’ultimo vantaggio (24-23) della formazione ucraina è al 56’ Artem Kozakevych. Da quel momento in poi ad andare a segno è però soltanto il Lomza Vive Kielce con Dylan Nahi, Artsem Karalek e Nicolas Tournat a 50’’ dalla fine.

Il quartetto al comando del raggruppamento è completato dal Porto andato a imporsi di misura sul parquet della Dinamo Bucarest per 27-26. La compagine lusitana, salvo nei primissimi minuti, si mantiene costantemente in vantaggio toccando in diverse occasioni il + 4 (l’ultima al 38’ sul 21-17). Il confronto è però destinato a risolversi soltanto negli istanti finali. Il Porto, ancora avanti al 54’ per 26-23, incassa un mini-parziale di 3-0 che ristabilisce al 59’ la parità tra le due contendenti. Decisive ai fini della prima affermazione esterna degli ospiti si rivelano una rete di Pedro Cruz e una parata del più che positivo Nikola Mitrevski sul tentativo di Amine Bannour.

Il Paris Saint Germain, protagonista a Flensburg di un sofferto pareggio per 27-27, si ritrova solitario al quinto posto con 3 punti all’attivo. L’attesa sfida della Flens-Arena si caratterizza per il grande equilibrio e per le prove di alto livello fornite tra i pali da Benjamin Buric (14/39) e Vincent Gerard (13/40). Il complesso tedesco, ancora a quota zero dopo le prime due giornate, fa il suo ingresso negli ultimi quattro minuti con due lunghezze di vantaggio (27-25) grazie al settimo centro personale del top-scorer Hampus Wanne. Il finale di gara è però favorevole agli ospiti. Il PSG riesce, infatti, a riequilibrare il risultato in virtù delle realizzazioni di Mikkel Hansen dalla linea dei 7 metri e di Luc Steins a 18’’ dalla sirena.

Champions League di pallamano, girone B

I risultati della terza giornata

Telekom Veszprém HC (Hun) vs Barcellona (Esp) 29-28 (16-12)

HC Motor Zaporizhzhia (Ukr) vs Lomza Vive Kielce (Pol) 25-26 (13-14)

SG Flensburg-Handewitt (Ger) vs Paris Saint-Germain Handball (Fra) 27-27 (14-13)

C.S. Dinamo Bucarest (Rou) vs FC Porto (Por) 26-27 (14-15)

La classifica

01. Barcellona (Esp) 4

02. Telekom Veszprém HC (Hun) 4

03. Lomza Vive Kielce (Pol) 4

04. Porto (Por) 4

05. Paris Saint-Germain Handball (Fra) 3

06. C.S. Dinamo Bucarest (Rou) 2

07. HC Motor Zaporizhzhia (Ukr) 2

08. SG Flensburg-Handewitt (Ger) 1

Il prossimo turno (13/14 ottobre)

Lomza Vive Kielce (Pol) vs SG Flensburg-Handewitt (Ger)

Paris Saint-Germain Handball (Fra) vs HC Motor Zaporizhzhia (Ukr)

Porto (Por) vs Telekom Veszprém HC (Hun)

Barcellona (Esp) vs C.S. Dinamo Bucarest (Rou)