Champions League di pallamano, 3ª giornata girone A: Szeged e Vardar si prendono la vetta

La vetta della classifica del girone A della Champions League di pallamano subisce al termine della terza giornata un radicale mutamento facendo registrare le cadute di Aalborg Håndbold e THW Kiel e la conseguente presa del comando a quota 5 da parte delle sole due squadre rimaste a questo punto imbattute nella competizione: il Pick Szeged e l’HC Vardar 1961.

Il complesso ungherese, sospinto in particolare dalla vena realizzativa di Garciandia Alustiza (7/8), coglie la sua prima affermazione esterna andando a imporsi alla “Sportshall Victoria” sul fanalino di coda Meshkov Brest per 28-25. Per la formazione bielorussa, approdata nella scorsa edizione della massima competizione continentale di pallamano per la prima volta ai quarti di finale e passata in questa stagione sotto la guida di Daniel Gordo, si tratta del quinto ko in altrettanti impegni internazionali considerando anche i confronti sostenuti a inizio settembre alla Final Four della SEHA League.

L’altra nuova capolista è il Vardar: la compagine macedone s’impone per 30-28 sull’Aalborg Håndbold presentatosi a punteggio pieno allo “Sport Center Jane Sandanski” di Skopje. La squadra danese, una volta scivolata in apertura di ripresa sotto nel punteggio (16-18 al 33’) dopo aver a lungo condotto, non riuscirà più a rimettere la testa avanti. A smorzare l’ultimo tentativo di rimonta degli ospiti riportatisi al 57’ a contatto con gli avversari (28-29) è una segnatura di Olivier Nyokas, miglior marcatore dell’incontro (7/9).

L’Aaalborg, fermo a quattro punti, si ritrova a condividere la terza posizione con il THW Kiel seccamente sconfitto in trasferta per 37-30 da un Montpellier Handball estremamente efficace in attacco (8/10 per l’MVP Killian Villeminot, 7/9 per Julien Bos e 6/6 per Hugo Descat). La formazione francese, volata in avvio sul 4-0, si mantiene sempre in vantaggio sino a toccare al 48’ il +8 sul 32-24. Non basta al THW Kiel l’ottima prova di Niklas Ekberg (9/12) per evitare il primo ko dopo due vittorie.

Alle spalle del Montpellier Handball, salito con il suo primo successo a quota 3, troviamo l’Elverum Håndball riuscito a mettere in cascina il secondo punto nel torneo strappando in rimonta un pareggio esterno per 27-27 contro il PPD Zagreb. La formazione croata, guidata in attacco da Ivan Cupic (7/9) cancella lo zero in graduatoria ma non può, comprensibilmente, ritenersi del tutto soddisfatta, avendo avuto al 19’ anche sei lunghezze di vantaggio sull’11-5 e allo scadere il tiro della possibile vittoria tra le mani.

Champions League di pallamano, girone A

I risultati della terza giornata

HC Vardar 1961 (Mkd) vs Aalborg Håndbold (Den) 30-28 (16-16)

PPD Zagreb (Cro) vs Elverum Håndball (Nor) 27-27 (14-11)

HC Meshkov Brest (Blr) vs Pick Szeged (Hun) 25-28 (12-16)

Montpellier Handball (Fra) vs THW Kiel (Ger) 37-30 (18-14)

La classifica

01. Pick Szeged (Hun) 5

02. HC Vardar 1961 (Mkd) 5

03. Aalborg Håndbold (Den) 4

04. THW Kiel (Ger) 4

05. Montpellier Handball (Fra) 3

06. Elverum Håndball (Nor) 2

07. PPD Zagreb (Cro) 1

08. HC Meshkov Brest (Blr) 0

Il prossimo turno (13/14 ottobre)

THW Kiel (Ger) vs PPD Zagreb (Cro)

Aalborg Håndbold (Den) vs HC Meshkov Brest (Blr)

HC Vardar 1961 (Mkd) vs Montpellier Handball (Fra)

Pick Szeged (Hun) vs Elverum Håndball (Nor)