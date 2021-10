Hockey su pista Serie A1, 1° turno: il Bassano fa suo il posticipo di Biassono

Non riesce al TeamServiceCar Monza di attenuare nel posticipo della prima giornata del massimo campionato di hockey su pista il trend decisamente favorevole alle squadre impegnate in trasferta: l’Ubroker Bassano, facendo seguito ai colpi esterni compiuti dai campioni in carica dell’Amatori Wasken Lodi a Matera, dai recenti vincitori della Supercoppa della GDS Impianti Forte dei Marmi a Vercelli, dal Galileo Follonica a Valdagno e dal GSH Trissino a Grosseto, s’impone al Pala Rovagnati di Biassono per 4-3.

Decisiva, dopo che i padroni di casa erano riusciti puntualmente a rispondere con Tamborindegui, Ardit e Nadini ai tentativi di fuga degli avversari generati da due reti di Cancela e da una di Ambrosio, si rivela a soli undici secondi dal termine una micidiale ripartenza veneta rifinita sul versante di destra da Muglia e finalizzata sottomisura da una deviazione di Scuccato.

Nell’Ubroker Bassano, privo degli squalificati Coy e Amato, non si può fare a meno di sottolineare la grande prestazione offerta trai i pali da Adrià Català. L’estremo difensore spagnolo, ai microfoni di FISRTv, preferisce dividere i meriti con i compagni: “Di squadra abbiamo ottenuto una grande vittoria su una pista difficile e con poche rotazioni a disposizione. Siamo molto contenti”.

Sul fronte opposto il capitano Davide Nadini, autore del provvisorio 3-3 a 50’’ dalla fine con un tiro diretto, non nasconde la sua delusione: “Sapevamo, alla luce delle loro due assenze, di avere un’opportunità. Abbiamo giocato al loro stesso livello ma purtroppo non è bastato. Le ingenuità a questo livello si pagano. Dobbiamo imparare da questi errori e rifarci già sabato a Follonica”.

A salvare l’onore delle squadre di scena in casa nella giornata inaugurale della Serie A1 di hockey su pista restano quindi soltanto il successo interno riportato in rimonta dalla Tierre Chimica Montebello su una Bidielle Correggio ancora avanti nel punteggio a meno di cinque minuti dal termine ed il pari conseguito dalla Telea Medical Sandrigo contro la Gamma Innovation Sarzana.

TEAMSERVICECAR MONZA vs UBROKER BASSANO 3-4 (1-2)

TeamServiceCar Monza: Campor; Tornè, Lazzarotto, Nadini, Tamborindegui – Ardit, Galimberti, Lanaro, Tognacca, Ferronato. All.: Tommaso Colamaria.

Ubroker Bassano: Català; Scuccato, Ambrosio, Muglia, Cancela – Baggio, Luna, Basso, Geremia, Nicoletti. All.: Roberto Crudeli.

Reti: 03:40 Cancela (B), 06:33 Tamborindegui (M), 15:10 Ambrosio (B), 35:28 Ardit (M), 44:02 Cancela (B), 49:10 Nadini (tiro diretto) (M), 49:49 Scuccato (B).

Espulsioni: nessuna.

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Giorgio Fontana di Milano.

Hockey su pista Serie A1

I risultati della prima giornata

Telea Medical Sandrigo ve Gamma Innovation Sarzana 2-2

Edilfox Grosseto vs GSH Trissino 2-3

Tierre Chimica Montebello vs Bidielle Correggio 3-2

Why Sport Valdagno vs Galileo Follonica 1-4

HP Matera vs Amatori Wasken Lodi 5-13

Engas Vercelli vs GDS Impianti Forte dei Marmi 1-4

TeamServiceCar Monza vs Ubroker Bassano 3-4

La classifica

Amatori Wasken Lodi, GDS Impianti Forte dei Marmi, Galileo Follonica, GSH Trissino, Ubroker Bassano e Tierre Chimica Montebello 3; Gamma Innovation Sarzana e Telea Medical Sandrigo 1; Bidielle Correggio, TeamServiceCar Monza, Edilfox Grosseto, Why Sport Valdagno, Engas Vercelli e HP Matera 0.

Il prossimo turno

Amatori Wasken Lodi vs Edilfox Grosseto (9 ottobre, ore 20:45)

Galileo Follonica vs TeamServiceCar Monza (9 ottobre, ore 20:45)

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Tierre Chimica Montebello (9 ottobre, ore 20:45)

Gamma Innovation Sarzana vs Why Sport Valdagno (9 ottobre, ore 20:45)

Ubroker Bassano vs HP Matera (10 ottobre, ore 18:00)

Bidielle Correggio vs Telea Medical Sandrigo (10 ottobre, ore 18:00)

GSH Trissino vs Engas Vercelli (10 ottobre, ore 18:00)