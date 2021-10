Hockey su pista Serie A1, 4ª giornata: il Trissino fa 4 su 4, bis di Vercelli a Bassano

Il Trissino, prevalendo in casa per 5-0 sulla Telea Medical Sandrigo, si conferma solitario in vetta a punteggio pieno alla Serie A1 di hockey su pista al termine del quarto turno. La formazione di Alessandro Bertolucci, salita a quota 12, mantiene inalterato il vantaggio di due punti in classifica sul Galileo Follonica che incamera, davanti al proprio pubblico, la posta piena a spese del fanalino di coda HP Matera vincendo per 6-2.

La sorpresa della giornata matura nel posticipo: la neopromossa Engas Vercelli, dopo aver superato la scudettata Amatori Wasken Lodi, coglie, alla distanza per 6-4, la sua prima affermazione esterna contro l’Ubroker Bassano, ex terza forza del torneo. La compagine veneta, al secondo ko di fila, si ritrova con i suoi 6 punti a condividere la sesta posizione proprio con quella piemontese. Sul gradino più basso del podio, staccata di quattro lunghezze dalla vetta, s’insedia conseguentemente la GDS Impianti Forte dei Marmi riuscita ad avere la meglio in casa per 4-3 su un combattivo Why Sport Valdagno.

Alle spalle dei vicecampioni d’Italia troviamo a quota 7 un terzetto composto da Amatori Wasken Lodi, Gamma Innovation Sarzana ed Edilfox Grosseto. Una rete di Torner al 44’ consente alla squadra lombarda, reduce dl ko di Vercelli, di centrare un sofferto successo interno contro una mai doma Tierre Chimica Montebello capace di risalire dallo 0-4 al 4-4. La Gamma Innovation Sarzana rialza la testa dopo la pesante battuta d’arresto subita sulla propria pista contro il Galileo Follonica conseguendo una convincente vittoria in trasferta per 5-3 contro la Bidielle Correggio. Colpo esterno per l’Edilfox Grosseto. A Biassono i padroni di casa della TeamServiceCar Monza rispondono puntualmente ai primi due tentativi di fuga degli avversari ma non al terzo: Nacevich, dalla distanza, sigla il decisivo 3-2 maremmano a cinque minuti dalla fine.

Hockey su pista, Serie A1

I risultati della quarta giornata

Bidielle Correggio vs Gamma Innovation Sarzana 3-5 (0-0)

GDS Impianti Forte dei Marmi vs Why Sport Valdagno 4-3 (1-0)

GSH Trissino vs Telea Medical Sandrigo 5-0 (2-0)

Amatori Wasken Lodi vs Tierre Chimica Montebello 5-4 (4-1)

Galileo Follonica vs HP Matera 6-2 (2-0)

TeamServiceCar Monza vs Edilfox Grosseto 2-3 (1-1)

Ubroker Bassano vs Engas Vercelli 4-6 (3-3)

La classifica

01. GSH Trissino 12

02. Galileo Follonica 10

03. GDS Impianti Forte dei Marmi 8

04. Amatori Wasken Lodi 7

05. Gamma Innovation Sarzana 7

06. Edilfox Grosseto 7

07. Ubroker Bassano 6

08. Engas Vercelli 6

09. TeamServiceCar Monza 4

10. Tierre Chmica Montebello 4

11. Bidielle Correggio 3

12. Why Sport Valdagno 3

13. Telea Medical Sandrigo 2

14. HP Matera 0

Il prossimo turno

Bidielle Correggio vs Galileo Follonica (27 ottobre)

Tierre Chimica Montebello vs Ubroker Bassano (27 ottobre)

Why Sport Valdagno vs GSH Trissino (27 ottobre)

Gamma Innovation Sarzana vs GDS Impianti Forte dei Marmi (27 ottobre)

Engas Vercelli vs TeamServiceCar Monza (30 ottobre)

Edilfox Grosseto vs HP Matera (30 ottobre)

Telea Medical Sandrigo vs Amatori Wasken Lodi (30 ottobre)