Pallamano, Mondiale per club: stasera la finale Barcellona-Magdeburgo

La “King Abdullah Sport City Indoor Hall” di Gedda in Arabia Saudita sarà teatro stasera (ore 19:30) della finalissima della quattordicesima edizione del Mondiale per club di pallamano denominato IHF Super Globe. Un atto conclusivo che si prospetta particolarmente incerto e interessante mettendo di fronte, in una sorta di Supercoppa del Vecchio continente, i campioni d’Europa in carica del Barcellona al Magdeburgo vincitore nella passata stagione della European League. La sfida per la medaglia di bronzo vedrà i danesi dell’Aalborg finalisti della Champions League opposti ai brasiliani del Pinheiros campioni del centro-sud America.

Come arriva il Barcellona

Per il Barcellona, trionfatore nelle ultime tre edizioni della competizione, si tratterà della sesta finale. Nelle precedenti cinque i blaugrana hanno riportato altrettanti successi. La compagine iberica, affidata a luglio a Carlos Ortega, si è guadagnata l’accesso alla gara decisiva per l’assegnazione del titolo (mancata dal club solo nel 2015 a seguito della sconfitta di misura subita in semifinale contro i tedeschi del Füchse Berlin) superando nei quarti di finale gli egiziani dello Zamalek vincitori della Supercoppa d’Africa per 36-32 e successivamente il Pinheiros con un perentorio 39-24. Il Barcellona, in questa stagione, si è già aggiudicato la Supercoppa di Catalogna e quella di Spagna, guida a punteggio pieno la Liga Asobal avendo vinto i quattro impegni sin qui sostenuti ma nella terza giornata della Champions League ha perso in trasferta contro il Telekom Veszprém chiudendo a 14 la sua striscia di successi a livello continentale.

Come arriva il Magdeburgo

Il Magdeburgo, terminato alle spalle dell’Al-Sadd nel girone unico previsto dall’edizione del 2002, ha centrato la finale alla sua seconda partecipazione. Per raggiungere il traguardo la formazione diretta da Bennet Wiegert ha avuto la meglio nel turno preliminare sugli australiani della Sidney University Handball Club, rappresentanti dell’Oceania, per 32-20, nei quarti sui qatarioti dell’Al-Duhail campioni d’Asia per 35-23 e in semifinale sull’Aalborg per 32-30 trascinata dalla straordinaria prestazione di Michael Damgaard autore di 11 reti. Il complesso tedesco è ancora imbattuto in questa stagione essendo, dopo sei giornate, capolista a punteggio pieno della Handball-Bundesliga seppur con una gara in più rispetto ai campioni in carica del THW Kiel e al Füchse Berlin.

Mondiale per club di pallamano

Turno preliminare

Sidney University (Aus) vs SC Magdeburgo (Ger) 20-32 (12-17)

Al Wehda (Ksa) vs San Francisco CalHeat (Usa) 29-20 (13-6)

Quarti di finale

Al Duhail SC (Qat) vs SC Magdeburgo (Ger) 23-35 (9-16)

Al Noor Saudi Club (Ksa) vs E.C. Pinheiros (Bra) 33-34 (16-19)

Aalborg Handbold (Den) vs Al Wehda (Ksa) 38-27 (19-10)

FC Barcellona (Esp) vs Zamalek SC (Egy) 36-32 (18-17)

Semifinali

SC Magdeburgo (Ger) vs Aalborg Handbold (Den) 32-30

E.C. Pinheiros (Bra) vs FC Barcellona (Esp) 24-39

Finali, sabato 9 ottobre

3°/4° posto, ore 17:15: Aalborg Handbold (Den) vs E.C. Pinheiros (Bra)

1°/2° posto, ore 19:30: SC Magdeburgo (Ger) vs FC Barcellona (Esp)