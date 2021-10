Mondiale per club di pallamano: via alle semifinali

Le semifinali della quattordicesima edizione del Mondiale per club di pallamano denominato IHF Super Globe, in corso di svolgimento al “King Abdullah Sport City Indoor Hall” di Gedda in Arabia Saudita, vedranno oggi opposti i tedeschi dello Sportclub Magdeburgo ai danesi dell’Aalborg Handbold ed i brasiliani dell’Esporte Clube Pinheiros agli spagnoli del Barça. Per la sesta volta consecutiva tre squadre europee saranno dunque protagoniste nella Final Four che si concluderà sabato.

Al Duhail SC (Qat) vs SC Magdeburgo (Ger) 23-35

Il Magdeburgo, reduce dall’agevole successo nel turno preliminare sulla Sidney University Handball Club (rappresentante dell’Oceania) per 32-20, concede il bis nel primo quarto di finale del Mondiale per club di pallamano sconfiggendo in modo perentorio i campioni d’Asia dell’Al Duhail per 35-23. I vincitori dell’ultima edizione della European League, dopo un avvio di gara tutt’altro che brillante (4-7 al 16’), ribaltano nella seconda parte della frazione il risultato a proprio favore con un tramortente parziale di 12-2.

La ripresa non ha storia. La formazione diretta da Bennet Wiegert, una volta frenato un accenno di rimonta del complesso qatariota (18-12 al 35’), arriva al 52’ a condurre per 31-17 prima di chiudere il match con dodici lunghezze di vantaggio con diversi giocatori chiave tenuti a riposo in panchina. Nell’ottava vittoria in altrettanti impegni stagionali centrata dal Magdeburgo spiccano il 6/16 tra i pali di Mike Jensen e il 6/6 al tiro di Tim Hornke e Michael Damgaard.

Al Noor Saudi Club (Ksa) vs E.C. Pinheiros (Bra) 33-34

Decisamente più sofferto si rivela il passaggio del turno dei brasiliani del Pinheiros riusciti a spuntarla di misura sui sauditi dell’Al Noor per 34-33. I campioni del centro-sud America, sostenuti da elevate percentuali di realizzazione, sembrano poter centrare il loro storico approdo alle semifinali senza particolari patemi vantando a sette minuti dal termine sei lunghezze (33-27) di vantaggio. Niente di più sbagliato. I padroni di casa, mettendo a segno un clamoroso parziale di 6-1, si ritrovano addirittura a gestire il pallone del possibile pareggio.

A condannare l’Al Noor alla sconfitta è un fallo in attacco da Husain Al Sayyad sin lì tra i migliori (5/6) insieme a Petar Panic (8/12) e Mujtaba Al Saleem (6/6). Tra i vincitori del Pinheiros meritano una citazione particolare, oltre all’estremo difensore Mateus Cristan Nascimento Martins (13/44), Gabriel Silva Dos Reis (6/6) e Guilherme Valadao Gama (6/7).

Aalborg Handbold (Den) vs Al Wehda (Ksa) 38-27

Esce di scena anche l’altra rappresentante saudita. L’Al-Wehda, dopo aver ottenuto in scioltezza il pass per i quarti di finale a spese degli statunitensi del San Francisco CalHeat battuti per 29-20, soccombe, infatti, di schianto contro i danesi dell’Aalborg Handbold. I vicecampioni d’Europa, già nettamente avanti all’intervallo (19-10), finiscono con l’imporsi per 38-27.

A livello individuale non si può fare a meno di sottolineare il contributo offensivo offerto dai vari Sebastian Barthold (8/11), Jonas Samuelsson (7/12) e Nikolaj Christensen (6/11) ma la palma del migliore in campo spetta al portiere Simon Sandgrav Gade (11/25). All’Al-Wehda, priva del capocannoniere dell’ultimo mondiale Frankis Marzo infortunatosi nel turno preliminare, non bastano le reti di Angel Hernandez (8/15) e Alexander Barabash (7/9).

FC Barcellona (Esp) vs Zamalek SC (Egy) 36-32

L’ultima squadra a qualificarsi per le semifinali è il Barcellona. I blaugrana, trionfatori nelle precedenti tre edizioni dell’IHF Super Globe, piegano gli egiziani dello Zamalek per 36-32. I vincitori della supercoppa d’Africa con Ibrahim Khaled e Hassan Kaddah in bella evidenza sorprendono i detentori del titolo europeo volando all’8’ sul 5-0.

Nel prosieguo del match il Barça, pressoché al completo, (unica assenza quella di Luka Cindric) avvia però una lenta ma inesorabile rimonta. Una volta preso il comando della gara (al 26’ sul 15-14) la compagine di Carlos Ortega, facendo leva soprattutto su un’attenta difesa sui fratelli Elderaa e sulla vena realizzativa di De Sousa Frade (7/7) e Dika Mem (7/9), non se lo lascerà più sfuggire. Nello Zamalek, rimasto a contatto con gli avversari sino al 39’ (20-21) prima di subire un parziale di 5-0 dal quale non saprà più riprendersi, il miglior marcatore è Akram Saad (7/8).

Mondiale per club di pallamano

Turno preliminare

Sidney University (Aus) vs SC Magdeburgo (Ger) 20-32 (12-17)

Al Wehda (Ksa) vs San Francisco CalHeat (Usa) 29-20 (13-6)

Quarti di finale

Al Duhail SC (Qat) vs SC Magdeburgo (Ger) 23-35 (9-16)

Al Noor Saudi Club (Ksa) vs E.C. Pinheiros (Bra) 33-34 (16-19)

Aalborg Handbold (Den) vs Al Wehda (Ksa) 38-27 (19-10)

FC Barcellona (Esp) vs Zamalek SC (Egy) 36-32 (18-17)

Semifinali, giovedì 7 ottobre

Ore 17:15 SC Magdeburgo (Ger) vs Aalborg Handbold (Den)

Ore 19:30 E.C. Pinheiros (Bra) vs FC Barcellona (Esp)

Finale, sabato 9 ottobre