Mondiali di futsal: Pany Varela guida il Portogallo al trionfo, l’MVP è Ricardinho

Il Portogallo si aggiudica la nona edizione dei Mondiali di futsal andata in scena in Lituania: la selezione lusitana, dopo aver conquistato tre anni fa il titolo europeo, consegue anche il primo trionfo nella rassegna iridata sconfiggendo i campioni uscenti dell’Argentina per 2-1 nell’intenso atto conclusivo del torneo disputato alla Zalgiris Arena di Kaunas.

Decisiva, ai fini dell’affermazione della rappresentativa nazionale diretta da Jorge Braz, si rivela una doppietta di Pany Varela (15’ e 28’). All’Argentina, inutilmente a segno con Angel Claudino pochi istanti dopo il 2-0 degli avversari, resta tanta amarezza ripensando soprattutto all’espulsione al 13’ di Cristian Borruto per un colpo rifilato in pressing a Ricardinho, alla controversa decisione di non punire a 2’ e 39’’ dalla fine con un penalty un fallo di mano di Joao Matos se al palo colpito proprio allo scadere da Santiago Basile.

Medaglia di bronzo al Brasile vittorioso per 4-2 sul Kazakistan nella finale di consolazione. Il Pallone d’oro va per la prima volta a Ricardinho: il fuoriclasse portoghese, vincitore già in sei circostanze del Futsal Award come miglior giocatore del mondo, chiude il torneo con 2 reti e 7 assist. Sul secondo gradino del podio sale il suo connazionale Pany Varela vicecapocannoniere del Mondiale (8 gol) puntualmente andato a segno in tutte le sfide ad eliminazione diretta. Terzo posto per il kazako Douglas Junior (4 gol e 5 assist). La Scarpa d’oro, come top-scorer della competizione, se l’aggiudica il brasiliano Ferrão autore di 9 reti. Il Guanto d’oro, come miglior portiere, va, infine, a Nicolas Sarmiento, estremo difensore dell’Argentina.

Mondiali di futsal, finale: Argentina vs Portogallo 1-2

Argentina: Sarmiento; Claudino, Basile, Brandi, Taborda – Stazzone, Bolo Alemany, Rescia, Cuzzolino, Borruto, Vaporaki, Farach, Santos, Edelstein. All.: Matias Lucuix.

Portogallo: Bebe, Cecilio, Coelho, Matos, Ricardinho – Andre, Paco, Alfonso, Zicky, Erick, Pany, Brito, Castro, Hugo. All.: Jorge Braz.

Arbitro: Nurdin Bukuev (Kgz).

Reti: 15’ e 28’ Pany (P), 28’ Claudino (A).

Espulsi: 13′ Borruto (A).

Ammoniti: André, Tiago Brito, Zicky, Erick (P) e Taborda (A).

Mondiali di futsal, vittorie per nazione

5 titoli: Brasile (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012).

2 titoli: Spagna (2000 e 2004).

1 titolo: Argentina (2016) e Portogallo (2021).