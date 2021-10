Pallamano Serie A: la capolista Fasano all’esame Eppan

Al “PalaReiffeisen” di Appiano sulla Strada del Vino va in scena sabato sera l’interessante sfida del quinto turno del massimo campionato di pallamano tra lo Sparer Eppan, sesto con 4 punti all’attivo, e la Junior Fasano capolista a punteggio pieno del torneo a quota 8.

Come arriva lo Sparer Eppan

Nelle quattro esibizioni sin qui sostenute lo Sparer Eppan ha fatto registrare nell’ordine una vittoria, due pareggi e una sconfitta. La formazione diretta dal polacco Adam Klimek, dopo aver incamerato i primi due punti nella gara d’esordio disputata in terra emiliana conto la neopromossa Carpi, ha conseguito davanti al proprio pubblico due consecutivi risultati di parità contro la Pallamano Pressano (29-29) e Bolzano (34-34). Nel turno antecedente la pausa lo Sparer Eppan ha perso l’imbattibilità soccombendo allo scadere (31-30) nel derby altoatesino disputato fuori casa contro l’Alperia Merano.

Come arriva la Junior Fasano

La Junior Fasano si è resa protagonista di un impeccabile avvio di campionato. La compagine pugliese ha, infatti, ottenuto sempre la posta piena nei quattro match sin qui giocati. Alle vittorie ottenute senza particolari problemi contro le matricole Secchia Rubiera e Carpi, superate rispettivamente in trasferta per 34-25 e in casa per 30-24, la squadra guidata da Francesco Ancona ha fatto seguire una sofferta, ma alquanto preziosa, affermazione esterna contro Trieste per 26-25 e un convincente successo interno sulla Pallamano Pressano per 29-24.

Attacchi vs difese

Lo Sparer Eppan detiene con 125 reti il miglior attacco della Serie A (media di 31,25 a gara) ma anche la terzultima difesa avendo sin qui incassato 117 segnature (media di 29,25 a partita). Tra i marcatori giallo-blu spicca con 27 centri il terzino destro serbo Uros Lazarevic (quarto nella classifica generale). Alle sue spalle Ratko Starcevic e Modestas Starolis con 23 e Jan-Niklas Oberrauch con 20.

La Junior Fasano vanta il terzo attacco più prolifico del torneo (119 gol alla media di 29,75 a partita) e la sesta difesa meno battuta (98 gol alla media di 24,5). Tra i marcatori biancazzurri brilla con 28 reti l’ala destra Carlo Sperti (terzo nella graduatoria generale) seguito con 19 da Albin Jarlstam e con 17 da Filippo Angiolini ed Emiliano Franceschetti.

Arbitri

Sparer Eppan-Junior Fasano, in programma sabato 16 ottobre alle ore 19, sarà arbitrata da Alex Passeri e Stefano Rinaldi.