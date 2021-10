Pallamano Champions League, 6° turno girone B: cade il Veszprém e frena il Barça, il Kielce resta solo al comando

Il girone B della Champions League di pallamano resta con un solo padrone al termine della sesta giornata: il Lomza Vive Kielce. I campioni di Polonia, protagonisti di una convincente affermazione interna sui francesi del Paris Saint-Germain Handball per 38-33, si ritrovano con i suoi 10 punti al comando del raggruppamento con una lunghezza di vantaggio sul Barcellona riuscito a strappare un pareggio per 33-33 in casa del Porto e con due sul Telekom Veszprém sconfitto in volata in trasferta dalla Dinamo Bucarest per 31-29. Sul fondo della classifica si sblocca il Flensburg-Handewitt: la formazione tedesca s’impone, davanti al proprio pubblico, sugli ucraini del Motor Zaporizhzhia con un perentorio 34-27.

Lomza Vive Kielce (Pol) vs Paris Saint-Germain Handball (Fra) 38-33 (19-14)

Non si ferma la corsa del Lomza Vive Kielce. La formazione polacca diretta da Talant Dujshebaev, a seguito del quinto successo consecutivo riportato nell’infuocata “Hala Legionow” sul Paris Saint-Germain Handball, del mezzo passo falso del Barcellona e della caduta del Telekom Veszprém, resta da solo in vetta al girone B. I campioni di Francia confermano la loro fragilità lontano dallo “Stade Pierre de Coubertin” (un punto in quattro gare) incassando una sconfitta senza attenuanti. Nella prova di forza fornita dal Lomza Vive Kielce spiccano le prestazioni del francese Dylan Nahi (6/7 e 4 recuperi), di Szymon Sicko (6/10) e di Dovichebaeva Dujshebaev (5/9 e 7 assist). Sul versante opposto meritano una citazione l’8/8 dai sette metri del capocannoniere del torneo il danese Mikkel Hansen e il 6/9 al tiro di Elohim Prandi.

FC Porto (Por) vs Barcellona (Esp) 33-33 (17-14)

Il Barcellona perde il primato nel girone B della Champions League di pallamano. Alla “Pavilhao Dragao Arena” i detentori del titolo si devono accontentare di un punto contro un ottimo Porto. Sostenuta calorosamente dal proprio pubblico, la squadra portoghese, prima di subire la lenta ma inesorabile rimonta degli ospiti, arriva a vantare anche sette lunghezze di vantaggio in un paio di circostanze (la seconda al 39’ sul 23-16). Allo scadere una deviazione del positivo Djibril Mbengue (5/9 e 5 assist) su una potente conclusione blaugrana scagliata da un Dika Mem, nella circostanza, piuttosto silenzioso (2/5 e 10 assist) permette ai padroni di casa di tornare, dopo due ko di fila, a muovere la classifica e agganciare conseguentemente il PSG al quinto posto a quota 5. Da evidenziare, nel Porto, anche la pericolosità al tiro del croato Ivan Sliskovic (7/9) e la regia di Rui Silva Sousa Martins (16 assist). Nel Barcellona ottima prova balistica del top-scorer dell’incontro Aleix Gómez Abelló (11/13).

C.S. Dinamo Bucarest (Rou) vs Telekom Veszprém HC (Hun) 31-29 (14-13)

Si ferma a tre la striscia vincente dell’ormai ex capolista Telekom Veszprém sorprendentemente sconfitta in trasferta da una Dinamo Bucarest a secco di punti dalla prima giornata. Il secondo successo nel raggruppamento consente alla formazione guidata da Xavi Pascual di agganciare al sesto posto il Motor Zaporizhzhia a quota 4. La compagine rumena riesce in un emozionante finale (caratterizzato anche dall’unico errore dai sette metri commesso da Gasper Marcug) ad avere la meglio in volata su quella magiara riuscita invano a risalire dal 23-27 accusato a nove minuti dal termine. A livello realizzativo spiccano nella Dinamo Bucarest le sette reti, senza errori, messe a segno da Valentin Ghionea e nel Motor Zaporizhzhia il 9/12 al tiro del serbo Petar Nenadic.

SG Flensburg-Handewitt (Ger) vs HC Motor Zaporizhzhia (Ukr) 34-27 (13-11)

I tedeschi del Flensburg-Handewitt riescono al sesto tentativo a centrare la loro prima vittoria nel girone B della Champions League di pallamano. Alla FLENS-Arena, la compagine diretta da Maik Machulla, fortemente penalizzata dalle assenze in questo avvio di stagione, coglie un’affermazione interna piuttosto agevole su un Motor Zaporizhzhia non in grado di dare seguito alla vittoria interna ottenuta contro la Dinamo Bucarest. Gli ospiti, ancora a contatto con gli avversari al 36’ (14-15), subiscono un parziale di 9-3 dal quale non sapranno più riprendersi. Nel Flensburg-Handewitt si registrano le ottime prestazioni dell’estremo difensore danese Kevin Moller (14/41), dell’ala sinistra svedese Hampus Wanne (8/11) e del terzino destro islandese Teitur Einarsson (7/9). Nella squadra ucraina merita una citazione la prova balistica offerta dal pivot bielorusso Vlachaslau Bockhan (7/9).

Pallamano Champions League, girone B

La classifica dopo la sesta giornata

01. Lomza Vive Kielce (Pol) 10

02. Barcellona (Esp) 9

03. Telekom Veszprém HC (Hun) 8

04. Paris Saint-Germain Handball (Fra) 5

05. FC Porto (Por) 5

06. C.S. Dinamo Bucarest (Rou) 4

07. HC Motor Zaporizhzhia (Ukr) 4

08. SG Flensburg-Handewitt (Ger) 3