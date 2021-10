Pallanuoto Euro Cup: “prima” in Europa vincente per il Telimar, oggi c’è lo Shturm

Lo storico debutto internazionale ha riservato al Telimar Palermo un’emozionante affermazione per 14-13 sugli spagnoli del Sant Andreu nel match d’apertura del girone A del Qualifications Round 1 di Euro Cup di pallanuoto in corso di svolgimento a Sebenico in Croazia. Nell’altro incontro del raggruppamento i padroni di casa del Solaris hanno travolto gli svizzeri del Carouge Natations per 23-6. La compagine di Marco Gu Baldineti tornerà in acqua oggi per affrontare i russi dello Shturm 2002 Ruza rimasti a riposo nella giornata inaugurale.

Il Telimar Palermo, dopo aver conseguito la qualificazione alla Final Eight della Coppa Italia chiudendo a punteggio pieno il girone di Siracusa, ha allungato la sua striscia vincente piegando all’esordio nella seconda competizione europea di pallanuoto per importanza il Sant Andreu quinto classificato nell’ultima edizione della División de Honor. La formazione catalana, avanti nel punteggio soltanto per 114 secondi in avvio di gara, si è ritrovata nel corso del terzo periodo per tre volto sotto di quattro lunghezze ma non si è arresa.

Il club dell’Addaura, dopo essersi visto ridurre il margine di vantaggio a una sola rete a seguito di un parziale di 3-0 subito dagli avversari a cavallo dell’ultimo mini-intervallo, ha avuto il grande merito di riuscire a mantenere inalterato il divario sino alla sirena. Particolarmente rilevanti, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo, si sono rivelati il contributo offensivo di Marziali e Basic (quattro reti a testa) e il decisivo intervento compiuto tra i pali da Nicosia a un secondo dal termine.

Pallanuoto Euro Cup, Qualifications Round 1 girone A

SANT ANDREU vs TELIMAR 13-14 (3-5; 2-2; 4-4; 4-3)

Sant Andreu: Tebar Criado, Barreda Colom, Bargallo Garcia, Diaz, Yanez Dominguez, Tenorio Lopez 1, Paul Garcia 4, Frigola Navarro 2, Montes Gomez, Gracia Madridejos, Bofill Esteban 2 (1 rig.), Bustos Sanchez 4, Rojas Navarro. All.: Juan Carlos Sanchon Cotanda.

Telimar: Nicosia, Del Basso 2, Turchini, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 1 (su rig.), Giliberti, Marziali 4, Lo Cascio, Irving 2, Lo Dico, Basic 4, 13. Washburn. All.: Marco Gu Baldineti

Arbitri: Spyridon Achladiotis (Gre); Lazar Andjelic (Srb).

Superiorità: St Andreu 1/9 + 1 rigore; Telimar 5/14 + 1 rigore.