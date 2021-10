Pallanuoto Serie A1: il Telimar Palermo non si ferma, buona la prima in campionato

Il Telimar Palermo, dopo aver conquistato l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia e al secondo turno di Euro Cup aggiudicandosi a punteggio pieno i propri gironi, allunga a otto la striscia iniziale di successi stagionali prevalendo per 12-7 sulla giovane e quasi completamente rinnovata Waterpolo Milano Metanopoli nel primo dei due posticipi della giornata inaugurale della Serie A1 di pallanuoto andato in scena alla Piscina Olimpica Comunale del capoluogo siciliano.

La sfida, iniziata con un quarto d’ora di ritardo per le difficoltà causate dal maltempo al volo degli ospiti dirottato su Catania, vede la compagine di Marco Gu Baldineti prendere subito il largo sfruttando al meglio le situazioni di superiorità numerica. Chiuso un primo quarto a senso unico sul 5-1 il club dell’Addaura si limita a controllare i tentativi di rientro in partita dei combattivi avversari decisamente saliti di tono dopo un avvio di gara alquanto complicato in entrambe le fasi del gioco.

Maxwell Irving, nuovo attaccante statunitense del Telimar Palermo, si rivela con tre reti il miglior marcatore dell’incontro. Il bottino realizzativo dei padroni di casa è completato dalle doppiette di Vlahovic, Marziali e Lo Cascio e dalle segnature di Del Basso, Di Patti e Occhione. Nella Waterpolo Milano Metanopoli, ancora priva del difensore Amaurys Perez, si registrano due realizzazioni a testa per i tiratori Andryukov e Lanzoni e i centri di Tononi, Mattiello e Kasum.

Pallanuoto Serie A1, prima giornata

TELIMAR PALERMO vs WATERPOLO MILANO METANOPOLI 12-7 (5-1, 3-2, 1-0, 3-4)

Telimar Palermo: Nicosia, Del Basso 1 (rig.), F. Turchini, Di Patti 1, Occhione 1, Vlahovic 2 (1 su rig.), Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio 2, Irving 3 (1 su rig.), Lo Dico, Basic, De Totero. All.: Marco Gu Baldineti

Waterpolo Milano Metanopoli: Cubranic, M. Cavallini, Andryukov 2, Tononi 1, G. Mattiello 1, Caravita, Scollo, Kasum 1, Manzo, Busilacchi, Novara, Lanzoni 2, Mellina. All.: Josko Krekovic.

Arbitri: Attilio Paoletti e Federico Braghini (entrambi di Roma).

Delegato: Giovanni Del Bosco di Palermo.

Note: nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Telimar 6/9; Waterpolo Milano 4/10. Rigori: Telimar 3/3; Waterpolo Milano 0/0.