Pallanuoto Serie A1: l’Ortigia non dà scampo all’Anzio, chiusa la prima giornata

Nel secondo e ultimo posticipo della giornata inaugurale della Serie A1 di pallanuoto il Circolo Canottieri Ortigia Siracusa consegue un’agevole vittoria interna sull’Anzio Waterpolis per 17-9. La neopromossa compagine laziale reagisce al bruciante avvio dei padroni di casa (0-3 dopo neanche due minuti) andando al riposo lungo con due sole lunghezze di ritardo (4-6), ma, nel prosieguo del confronto, non riesce a reggere i ritmi degli avversari rivelatisi particolarmente efficaci nelle ripartenze e nelle situazioni di superiorità numerica.

Nell’Ortigia spiccano le triplette di Klikovac, Gallo, Vidovic e Napolitano. Il bottino per la formazione diretta da Stefano Piccardo reduce dalla brillante qualificazione al secondo turno di Euro Cup (in programma da venerdì a domenica a Budapest) è completato dalle doppiette di Ferrero e Di Luciano e dal gol di Andrea Condemi. Sul fronte opposto il miglior marcatore è Giorgetti con tre reti seguito da Gandini con due e da Grossi, Fratarcangeli, Lapenna e Cunko con una.

CC ORTIGIA SIRACUSA vs ANZIO WATERPOLIS 17-9 (4-1; 2-3; 6-2; 5-3)

CC Ortigia Siracusa: Tempesti, Cassia, F. Condemi, A. Condemi 1, Klikovac 3, Ferrero 2, Di Luciano 2, Gallo 3 (2 su rig.), Mirarchi, Rossi, Vidovic 3, Napolitano 3, Ruggiero. All.: Stefano Piccardo.

Anzio Waterpolis: Antonini, Siani, Gandini 2, Di Rocco, Giorgetti 3, Grossi 1, Fratarcangeli 1, Mironov, Lapenna 1, Cunko 1, Casasola, Presciutti, Vassallo. All.: Roberto Tofani.

Arbitri: Fabio Brasiliano di Camogli e Stefano Pinato di Nervi.

Note: usciti per raggiunto limite di falli Mironov (A) e F. Condemi (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: CC Ortigia Siracusa 5/7; Anzio Waterpolis 3/9. Rigori: CC Ortigia Siracusa 2/2; Anzio Waterpolis 0/0.

Pallanuoto Serie A1

I risultati della prima giornata

Pro Recco vs Lazio Nuoto 24-3 (7-0; 4-1; 7-0; 6-0)

AN Brescia vs ADR Nuoto Catania 19-5 (3-1; 6-1; 5-2; 5-1)

Roma Nuoto vs RN Savona 5-10 (1-2; 4-3; 0-3; 0-2)

Iren Genova Quinto vs Pallanuoto Trieste 7-8 (4-1; 0-3; 2-2: 1-2)

RN Salerno vs CN Posillipo 11-10 (3-3, 1-2, 2-3, 5-2)

Telimar Palermo vs Waterpolo Milano Metanopoli 12-7 (5-1; 3-2; 1-0; 3-4)

CC Ortigia Siracusa vs Anzio Waterpolis 17-9 (4-1; 2-3; 6-2; 5-3)

La classifica

Pro Recco, AN Brescia, CC Ortigia Siracusa, Telimar Palermo, RN Savona, RN Salerno, Pallanuoto Trieste 3; Iren Genova Quinto, CN Posillipo, Roma Nuoto, Waterpolo Milano Metanopoli, Anzio Waterpolis, ADR Nuoto Catania, Lazio Nuoto 0.

Il prossimo turno, sabato 16 ottobre

RN Savona vs Telimar Palermo

ADR Nuoto Catania vs RN Salerno

Waterpolo Milano Metanopoli vs AN Brescia

Lazio Nuoto vs CC Ortigia Siracusa

Anzio Waterpolis vs Iren Genova Quinto

CN Posillipo vs Pro Recco

Pallanuoto Trieste vs Roma Nuoto