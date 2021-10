Pallanuoto Euro Cup, 2° turno: partono bene Telimar e Ortigia

Telimar Palermo e Ortigia Siracusa aprono nel migliore dei modi i rispettivi gironi del secondo turno di Euro Cup di pallanuoto. Nella giornata inaugurale del quadrangolare in scena a porte chiuse alla Piscina Olimpica Comunale del capoluogo siciliano la compagine diretta da Salvador Marco Baldineti non fallisce l’appuntamento con la prima storica partita interna disputata a livello internazionale prevalendo per 14-10 sui francesi del Team Strasburgo SNS mai riusciti nell’arco del match a ridurre il divario sotto le due lunghezze dopo il pesante 0-4 accusato in avvio. Il Telimar Palermo tornerà in acqua domani mattina per affrontare i serbi del Sabac usciti sconfitti solo di misura (7-8) dal confronto con gli ungheresi del Budapesti Vasutas Sport Club Zugló.

L’Ortigia Siracusa coglie al debutto nel girone di ferro in corso alla piscina Komjádi Béla Sportuszoda di Budapest una preziosissima affermazione sugli spagnoli dell’Astralpool Sabadell per 10-9. La formazione guidata da Stefano Piccardo, dopo essere volata a metà del terzo tempo sull’8-5 in virtù di un perentorio parziale di 5-1, controlla con una certa sicurezza la sfida sino a 83 secondi dalla fine quando gli avversari riescono a tornare a contatto. A salvaguardare il successo dell’Ortigia ci pensa Tempesti neutralizzando il tentativo finale degli iberici effettuato in superiorità numerica. Il complesso aretuseo cercherà domani sera il bis contro i croati del Solaris Sebenico crollati nella seconda parte di gara al cospetto dei favoriti padroni di casa del Vasas Budapest vittoriosi per 12-5.

Pallanuoto Euro Cup, 2° turno Girone E (a Palermo)

TELIMAR PALERMO vs TEAM STRASBURGO SNS 14-10 (4-2; 4-3; 4-3; 2-2)

Telimar Palermo: Nicosia, Del Basso 4, F. Turchini 1, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 1 (rig.), Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio, Irving, Lo Dico 1, Basic 4, De Totero. All. Salvador Marco Baldineti.

Team Strasburgo SNS: Fontani, Canovas 2 (1 rig.), Bachelier, Cesca, Missy, Babic 1, Vix, Buha 2, Denux, Misic 2, Buden 1 (rig.), Valentino 2, Dorn. All.: Marc Amardeilh.

Arbitri: Andreas Moiralis (Gre) e Gernot Haentschel (Ger).

Note: nessun giocatore uscito per limite di falli.

Prima giornata

VK Sabac (Srb) vs BVSC Zuglo (Hun) 7-8 (2-4; 3-2; 1-1; 1-1)

Telimar Palermo (Ita) vs Team Strasburgo SNS (Fra) 14-10 (4-2; 4-3; 4-3; 2-2)

Seconda giornata, sabato 9 ottobre

10:30 Team Strasburgo SNS (Fra) vs BVSC Zuglo (Hun)

12:15 VK Sabac (Srb) vs Telimar Palermo (Ita)

Terza giornata, domenica 10 ottobre

10:15 VK Sabac (Srb) vs Team Strasburgo SNS (Fra)

12:00 Telimar Palermo (Ita) vs BVSC Zuglo (Hun)

Pallanuoto Euro Cup, 2° turno Girone F (a Budapest)

CC ORTIGIA SIRACUSA vs CN ASTRALPOOL SABADELL 10-9 (2-1; 3-3; 4-2; 1-3)

CC Ortigia Siracusa: Tempesti, Cassia, F. Condemi 1, A. Condemi, Klikovac 1, Ferrero 2, Di Luciano, Gallo 3, Mirarchi 1, Rossi 1 (rig.), Vidovic, Napolitano 1, Piccionetti. All.: Stefano Piccardo.

CN Astralpool Sabadell: Lorrio Bejar, Cabanas 1, Gil, Teclas, Sanahuja 2, Valera 2, Bertran 3, Bonet, Averka, Andion, Lopez, Veich 1, Serrano. All.: Quim Colet.

Arbitri: Andreja Stanojevic (Srb) e Veselin Miskovic (Mne).

Note: uscito per raggiunto limite di falli Veich (CN Astralpool Sabadell) nel quarto tempo.

Prima giornata

Vasas Budapest SC (Hun) vs VK Solaris Sebenico (Cro) 12-5 (3-2; 3-3; 4-0; 2-0)

CC Ortigia Siracusa (Ita) vs Astralpool Sabadell (Esp) 10-9 (2-1; 3-3; 4-2; 1-3)

Seconda giornata, sabato 9 ottobre

18:00 Vasas Budapest SC (Hun) vs CN Astralpool Sabadell (Esp)

20:00 VK Solaris Sebenico (Cro) vs CC Ortigia Siracusa (Ita)

Terza giornata, domenica 10 ottobre

09:30 Astralpool Sabadell (Esp) vs VK Solaris Sebenico (Cro)

11:00 Vasas Budapest SC (Hun) vs CC Ortigia Siracusa (Ita)