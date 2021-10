Pallanuoto Euro Cup: l’Ortigia raggiunge il Telimar ai quarti

Il Circolo Canottieri Ortigia Siracusa, seguendo le orme del Telimar Palermo, si assicura la qualificazione ai quarti di finale di Euro Cup di pallanuoto chiudendo al secondo posto il girone di ferro di Budapest. Nella terza e decisiva giornata, andata in scena alla piscina Komjádi Béla Sportuszoda del capoluogo ungherese, la compagine di Stefano Piccardo soccombe per 8-7 ai quotati padroni di casa del Vasas ma la sconfitta di misura maturata al termine di un match particolarmente emozionante si rivela sufficiente per il passaggio del turno. Il complesso aretuseo chiude il raggruppamento con lo stesso numero di punti (6) dei magiari e degli spagnoli del Sabadell (vittoriosi per 10-9 sui croati del Solaris Sebenico) ma con una differenza reti (zero) inferiore soltanto a quella degli iberici (+1). A condannare all’eliminazione il Vasas Budapest è una rete messa a segno da Cristiano Mirarchi a venti secondi dal termine.

Telimar Palermo e BVSC Zugló, già certi dell’accesso a quarti di finale di Euro Cup di pallanuoto, chiudono sul 17-17 l’ininfluente ultimo incontro previsto nel girone E disputato alla piscina Olimpica Comunale del capoluogo siciliano. Un risultato di parità che consente alla formazione guidata da Salvador Marco Baldineti di allungare a nove la striscia iniziale d’imbattibilità e vincere (seppur senza trarre benefici) il raggruppamento. Finisce con un pareggio (10-10) anche l’altro confronto di giornata che poneva di fronte i croati del Sabac ai francesi del Team Strasburgo.

Pallanuoto Euro Cup, 2° turno Girone E (a Palermo)

TELIMAR PALERMO vs BVSC-ZUGLÓ (Hun) 17-17 (2-3; 5-5; 4-4; 6-5)

Telimar Palermo: Nicosia, Del Basso 1, F. Turchini, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 6, Giliberti 1, Marziali 1, Lo Cascio 1, Irving 1, Lo Dico 1, Basic 2, Washburn. All.: Salvador Marco Baldineti.

BVSC Zugló: Kardos, Nagy 2, Csapo 2, Szabo, Batizi 1, Agh 2, Meszaros Junior 1, Gyarfas 3, Kovacs 1, Pasztor 4, Tatrai 1, M. Meszaros 1, Gyorke. All.: Kristof Kemeni.

Arbitri: Andreas Moiralis (Gre) e Oriol Jaumandreu (Esp).

Note: espulso Occhione (T) nel quarto tempo. Usciti per raggiunto limite di falli: Kovacs (Z), Csapo (Z) e Meszaros Junior (Z) nel terzo tempo; Tatrai (Z), Del Basso (T) e Szabo (Z) nel quarto tempo.

Prima giornata

VK Sabac (Srb) vs BVSC Zugló (Hun) 7-8 (2-4; 3-2; 1-1; 1-1)

Telimar Palermo (Ita) vs Team Strasburgo SNS (Fra) 14-10 (4-2; 4-3; 4-3; 2-2)

Seconda giornata

Team Strasburgo SNS (Fra) vs BVSC Zugló (Hun) 10-14 (2-4; 3-4; 3-2; 2-4)

VK Sabac (Srb) vs Telimar Palermo (Ita) 7-11 (1-4; 2-2; 1-3; 3-2)

Terza giornata

VK Sabac (Srb) vs Team Strasburgo SNS (Fra) 10-10 (1-2; 2-3; 3-2; 4-3)

Telimar Palermo (Ita) vs BVSC Zugló (Hun) 17-17 (2-3; 5-5; 4-4; 6-5)

La classifica

01. Telimar Palermo (Ita)* 7

02. BVSC Zugló (Hun)* 7

03. VK Sabac (Srb) 1

04. Team Strasburgo SNS (Fra) 1

* Telimar Palermo (Ita) e BVSC Zugló (Hun) accedono ai quarti di finale.

Pallanuoto Euro Cup, 2° turno Girone F (a Budapest)

SC VASAS vs CC ORTIGIA SIRACUSA 8-7 (3-2; 2-0; 2-2; 1-3)

SC Vasas: Mitrovic, Brguljan 1, Vadovics 1, Randjelovic 2, Zerinvary, Mezei, Szatmari, Simon, Erdelyi 4, Batori, Bedo, Sedlmayer, Mizsei. Allenatore: Lajos Vad.

CC Ortigia: Tempesti, Cassia, F. Condemi 1, A. Condemi, Klikovac, Ferrero 1, Di Luciano, Gallo, Mirarchi 2, Rossi 2, Vidovic, Napolitano 1, Piccionetti. Allenatore: Stefano Piccardo.

Arbitri: Andreja Stanojevic (Srb) e Sebastien Dervieux (Fra).

Note: espulso Klikovac (O) per proteste nel secondo tempo. Usciti per raggiunto limite di falli: A. Condemi (O), Rossi (O) e F. Condemi (O) nel quarto tempo.

Prima giornata

Vasas Budapest SC (Hun) vs VK Solaris Sebenico (Cro) 12-5 (3-2; 3-3; 4-0; 2-0)

CC Ortigia Siracusa (Ita) vs CN Astralpool Sabadell (Esp) 10-9 (2-1; 3-3; 4-2; 1-3)

Seconda giornata

Vasas Budapest SC (Hun) vs CN Astralpool Sabadell (Esp) 4-6 (1-2; 2-1; 1-2; 0-1)

VK Solaris Sebenico (Cro) vs CC Ortigia Siracusa (Ita) 7-11 (1-4; 2-2; 1-3; 3-2)

Terza giornata

Astralpool Sabadell (Esp) vs VK Solaris Sebenico (Cro) 10-9 (6-2; 3-3; 0-2; 1-2)

Vasas Budapest SC (Hun) vs CC Ortigia Siracusa (Ita) 8-7 (3-2; 2-0; 2-2; 1-3)

La classifica

01. CN Astralpool Sabadell (Esp)* 6

02. CC Ortigia Siracusa (Ita)* 6

03. Vasas Budapest SC (Hun) 6

04. VK Solaris Sebenico (Cro) 0

* CN Astralpool Sabadell (Esp) e CC Ortigia Siracusa (Ita) si qualificano per i quarti di finale per la miglior differenza reti nella classifica avulsa.