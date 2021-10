Pallanuoto Champions League: RN Savona e Brescia avanzano al terzo turno

Rari Nantes Savona e AN Brescia si guadagnano l’accesso al terzo turno della Champions League di pallanuoto. Particolarmente sofferto quello ottenuto dalla compagine ligure. Nella gara d’apertura della terza giornata del girone C la formazione di Alberto Angelini consegue contro i montenegrini dello Jadran Herceg Novi il terzo pareggio in altrettante gare disputate in virtù di una rete realizzata allo scadere da Niccolò Rocchi (11-11). Un punto che si rivelerà preziosissimo un paio d’ore più tardi quando il successo di misura ottenuto dagli ungheresi dello Szolnoki Dozsa sui greci del Vouliagmeni per 13-12 sancirà per i biancorossi la matematica certezza del secondo posto alle spalle dei padroni di casa magiari.

L’AN Brescia consegue l’obiettivo qualificazione nel migliore dei modi possibili: i campioni d’Italia, prevalendo alla distanza per 9-7 sugli spagnoli del Terrassa, si garantiscono, infatti, la vittoria del girone E della Champions League di pallanuoto andato in scena a Parigi. Nel duello per il primo posto con gli ungheresi dell’OSC Budapest (vittoriosi a loro volta nell’ultima giornata sui francesi del Noisy-le-Sec per 10-7), la compagine diretta da Alessandro Bovo, a parità di punti (7) e di confronto diretto (10-10), si fa preferire per miglior la differenza reti generale.

Pallanuoto Champions League, 2° turno Girone C (a Szolnok)

RN SAVONA vs JADRAN HERCEG NOVI 11-11 (1-2; 3-3; 4-4; 3-2)

RN Savona: Massaro, Rocchi 2, Patchaliev, Vuskovic 3, Molina Rios 2, Rizzo 1, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 1, Iocchi Gratta 1, Maricone, Da Rold. All.: Alberto Angelini.

Jadran Herceg Novi: Durovic, Vujicic 1, Vucurovic 1, Obradovic 1, D. Radovic 5, Murisic 1, Gardasevic 1, Sladovic 1, V. Radovic, Caraj, Petkovic, I. Radovic. All.: Petar Radanovic.

Arbitri: Hendrik Schopp (Ger) e Maro Savinovic (Cro).

Note: usciti per raggiunto limite di falli Petkovic (J) nel terzo tempo; Iocchi Gratta (S), Molina Rios (S), Obradovic (J) e Vujovic (J).

Prima giornata

NC Vouliagmeni (Gre) vs RN Savona (Ita) 10-10 (3-3; 3-3; 3-3; 1-1)

Szolnoki Dozsa (Hun) vs Jadran Herceg Novi (Mne) 11-9 (2-3; 4-1; 1-2; 4-3)

Seconda giornata

Jadran Herceg Novi (Mne) vs NV Vouliagmeni (Gre) 11-11 (2-5; 2-1; 4-3; 3-2)

Szolnoki Dozsa (Hun) vs RN Savona (Ita) 13-13 (4-2; 3-4; 4-4; 2-3)

Terza giornata

RN Savona (Ita) vs Jadran Herceg Novi (Mne) 11-11 (1-2; 3-3; 4-4; 3-2)

Szolnoki Dozsa (Hun) vs NC Vouliagmeni (Gre) 13-12 (6-4; 2-2; 3-3; 2-3)

La classifica

01. Szolnoki Dozsa (Hun)* 7

02. RN Savona (Ita)* 3

03. NC Vouliagmeni (Gre) 2

04. Jadran Herceg Novi (Mne) 2

* Szolnoki Dozsa (Hun) e RN Savona si qualificano per il terzo turno.

Pallanuoto Champions League, 2° turno Girone E (a Parigi)

CN TERRASSA vs AN BRESCIA 7-9 (4-2; 1-3; 1-3; 1-1)

CN Terrassa: Motos Martins, Alegre Lopez, Sanchez Campos, Alarcon Tevar, Aguilar Illana, Carrillo Gemar 1, Barroso Macarro 4, Flores Hernandez, Gutierrez Santiago, De Lera Calero 1, Rodriguez Martinez 1, Chico Aunos, Sanchez Santos. All.: Didac Cobacho Tadeo.

AN Brescia: Tesanovic, Dolce, Presciutti, T. Gianazza, Lazic 1, Vapenski 2, Renzuto Iodice 1, Balzarini, Alesiani 1, Luongo 3, Di Somma 1, Gitto, M. Gianazza. All.: Alessandro Bovo.

Arbitri: Radoslaw Koryzna (Pol) e Nikolaos Boudramis (Gre).

Note: usciti per raggiunto limite di falli Chico Aunos (T) nel terzo tempo; Sanchez Campos (T) nel quarto tempo.

Prima giornata

AN Brescia (Ita) vs OSC Budapest (Hun) 10-10 (3-3; 2-4; 2-2; 3-1)

Noisy-le-Sec (Fra) vs CN Terrassa (Esp) 13-6 (4-1; 5-1; 2-2; 2-2)

Seconda giornata

OSC Budapest (Hun) vs CN Terrassa (Esp) 8-7 (4-2; 1-2; 2-1; 1-2)

Noisy-le-Sec (Fra) vs AN Brescia (Ita) 11-16 (3-4; 3-5; 1-2; 4-5)

Terza giornata

CN Terrassa (Esp) vs AN Brescia (Ita) 7-9 (4-2; 1-3; 1-3; 1-1)

Noisy-le-Sec (Fra) vs OSC Budapest (Hun) 7-10 (1-1; 0-1; 2-3; 4-5)

La classifica

01. AN Brescia (Ita)* 7

02. OSC Budapest (Hun)* 7

03. Noisy-le-Sec (Fra) 3

04. CN Terrassa (Esp) 0

* AN Brescia e OSC Budapest si qualificano per il terzo turno.