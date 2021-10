Pallanuoto Serie A1: il punto dopo la terza giornata

Nella Serie A1 di pallanuoto AN Brescia, Pro Recco e Ortigia Siracusa restano le sole squadre a punteggio pieno al termine del terzo turno. I campioni d’Italia travolgono per 14-3 la Rari Nantes Savona nel big match di giornata disputato davanti al proprio pubblico. Mai in discussione ma decisamente meno eclatante (8-5) il successo, ottenuto sempre in casa, dai campioni d’Europa della Pro Recco a spese dell’ADR Nuoto Catania. Il terzetto è completato dal Circolo Canottieri Ortigia Siracusa protagonista di una chiara affermazione interna per 9-3 sul Circolo Nautico Posillipo.

Resta imbattuta ma non più al comando la Pallanuoto Trieste costretta in trasferta a un pareggio per 8-8 da un Telimar Palermo capace di risalire dal 4-7 accusato a 180 secondi dalla fine del terzo tempo. La compagine giuliana si ritrova con i suoi 7 punti da sola al quarto posto con una lunghezza di vantaggio, oltre che sulla già citata Rari Nantes Savona, anche sulla Rari Nantes Salerno riuscita in casa ad avere la meglio per 13-8 sulla Waterpolo Milano Metanopoli. Una rete di Federico Lapenna a 23’’ dalla fine consente alla neopromossa Anzio Waterpolis di strappare in extremis un pareggio per 9-9 nel derby andato in scena al Foro Italico contro la Lazio.

I neroniani, nonostante il secondo risultato utile di fila, scivolano in compagnia del Telimar Palermo in settima posizione a quota 4. Alla Lazio resta la consolazione di essere riuscita al terzo tentativo a cancellare lo zero dalla casella dei punti. Obiettivo centrato, invece, dall’Iren Genova Quinto salita a quota 3 a seguito della prima vittoria in campionato ottenuta in trasferta per 8-3 sulla Roma Nuoto. I giallorossi si ritrovano, senza punti, a condividere il fondo della classifica con il Circolo Nautico Posillipo e con la Waterpolo Milano Metanopoli.

Pallanuoto Serie A1

I risultati della terza giornata

AN Brescia vs RN Savona 14-3 (3-1; 5-0; 6-2; 0-0)

CC Ortigia Siracusa vs CN Posillipo 9-3 (1-0; 2-0; 4-2; 2-1)

Pro Recco vs ADR Nuoto Catania 8-5 (2-1; 2-0; 2-1; 2-3)

RN Salerno vs WP Milano Metanopoli 13-8 (3-1; 4-4; 2-0; 4-3)

Telimar Palermo vs Pallanuoto Trieste 8-8 (1-3; 1-1; 3-3; 3-1)

SS Lazio Nuoto vs Anzio Waterpolis 9-9 (2-4; 3-1; 1-1; 3-3)

Roma Nuoto vs Iren Genova Quinto 3-8 (1-2; 0-2; 1-2; 1-2)

La classifica

01. AN Brescia 9

02. Pro Recco 9

03. CC Ortigia Siracusa 9

04. Pallanuoto Trieste 7

05. RN Salerno 6

06. RN Savona 6

07. Telimar Palermo 4

08. Anzio Waterpolis 4

09. Iren Genova Quinto 3

10. ADR Nuoto Catania 3

11. SS Lazio Nuoto 1

12. CN Posillipo 0

13. Roma Nuoto 0

14. WP Milano Metanopoli 0

Il prossimo turno (30 ottobre)

Iren Genova Quinto vs Telimar Palermo

RN Savona vs RN Salerno

WP Milano Metanopoli vs Pro Recco

ADR Nuoto Catania vs CC Ortigia Siracusa

CN Posillipo vs SS Lazio Nuoto

Anzio Waterpolis vs Roma Nuoto

Pallanuoto Trieste vs AN Brescia