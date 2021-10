Pallanuoto Champions League, gruppo B: debutto ok per Pro Recco, Jug, OSC e Stella Rossa

La Pro Recco firma l’unico successo esterno della prima giornata del gruppo B della fase a gironi della Champions League di pallanuoto. I detentori del titolo conseguono alla “Pierre Garsau” una convincente affermazione per 13-7 sui campioni di Francia del Cercle des Nageurs di Marsiglia. Negli altri incontri del raggruppamento si registrano le vittorie interne dei croati dello Jug AO Dubrovnik sui tedeschi del Waspo 98 Hannover per 13-7, degli ungheresi dell’OSC Budapest sui rumeni della Steaua Bucarest per 14-8 e dei serbi della Stella Rossa di Belgrado sui tedeschi dello Spandau 04 Berlino per 12-9.

Il Marsiglia tiene il passo della Pro Recco sino a metà gara (3-3). Nel terzo tempo la compagine di Sandro Sukno vola sul 9-4 in virtù di un parziale di 6-1 generato in buona parte dalle parate di Del Lungo e dalle segnature del mancino ungherese Zalanki (top scorer del match con 4 reti). I padroni di casa, a 03:07 dal termine, riescono a portarsi a due lunghezze dagli avversari (7-9). A spegnere il tentativo di rimonta del Marsiglia ci pensano, nei sessanta secondi successivi, Zalanki ed Echenique.

CN MARSIGLIA vs PRO RECCO 7-13 (1-1; 2-2; 1-6; 3-4)

CN Marsiglia: Hovhannisyan; Bouet, Olivon 1, Spaic, Prlainovic 1 (rig.), Vernoux 3, Crousillat 1, Vanpeperstraete, Marion Vernoux, Kovacevic, Vukicevic 1, Bodegas, Joubert. All.: Milos Scepanovic.

Pro Recco: Del Lungo; Di Fulvio 1, Zalanki 4, Figlioli 2, Younger 1, Bertoli, Presciutti, Echenique 1, Ivovic 3, Velotto, Aicardi 1, Hallock, Negri. All.: Sandro Sukno.

Arbitri: Nikolaus Boudramis (Grecia) e Vojin Putnikovic (Srb).

Note: esclusioni definitive per Bertoli (Pro Recco) al 20’, Younger (Pro Recco) al 27’, Presciutti (Pro Recco) al 28’, Prlainovic (CN Marsiglia) al 30’ e Velotto (Pro Recco) al 31’. Superiorità numeriche: CN Marsiglia 4/16; Pro Recco 3/13. Rigori: CN Marsiglia 1/1; Pro Recco 0/0.

Pallanuoto Champions League, gruppo B

I risultati della prima giornata

CN Marsiglia (Fra) vs Pro Recco (Ita) 7-13 (1-1; 2-2; 1-6; 3-4)

Jug AO Dubrovnik vs Waspo 98 Hannover (Ger) 13-7 (5-0; 2-2; 5-1; 1-4)

OSC Budapest (Hun) vs Steaua Bucarest (Rou) 14-8 (4-2; 3-2; 4-2; 3-2)

BVK Stella Rossa Belgrado (Srb) vs Spandau 04 Berlino (Ger) 12-9 (1-2; 4-3; 4-0; 3-4)

La classifica

01. OSC Budapest (Hun) 3

02. Pro Recco (Ita9) 3

03. Jug AO Dubrovnik 3

04. BVK Stella Rossa Belgrado (Srb) 3

05. Spandau 04 Berlino (Ger) 0

06. Steaua Bucarest (Rou) 0

07. Waspo 98 Hannover (Ger) 0

08. CN Marsiglia (Fra) 0