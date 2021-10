Serie A di futsal, 5° turno: il Petrarca Padova vola a +4

La quinta giornata della Serie A di Futsal, segnata dall’incertezza su praticamente tutti i campi, si rivela decisamente favorevole al Petrarca Padova. La compagine di Luca Giampaolo, rimasta a punteggio pieno a seguito del successo interno per 3-2 riportato sul Todis Lido di Ostia, vede salire a quattro le lunghezze di vantaggio in classifica sull’Italservice Pesaro. I campioni d’Italia, dopo aver strappato in extremis un 3-3 a Dosson di Casier, chiudono sull’1-1 il match casalingo con la matricola Vitulano Drugstore Manfredonia che non era ancora riuscita a conseguire il suo primo storico punto nella massima serie.

Perdono terreno anche tutte le altre inseguitrici. Feldi Eboli e Sandro Abate non andando, infatti, oltre il pari esterno rispettivamente contro il Real San Giuseppe (3-3) e l’Opificio 4.0 CMB Matera (1-1), si confermano al terzo posto ma a cinque lunghezze dalla capolista. Va ancora peggio all’L84. La compagine piemontese, battuta in trasferta dalla Futsal Pescara per 3-2, scivola con i suoi 9 punti in quinta posizione. Un gradino sotto, a quota 8, troviamo, oltre al Real San Giuseppe, anche il Ciampino Aniene protagonista, davanti al proprio pubblico, di un pareggio per 3-3 contro la Came Dosson.

L’Olimpus Roma, vittoriosa sul parquet della Cormar Polistena per 5-3, si ritrova a condividere il settimo posto con l’Opificio 4.0 CMB Matera e il Futsal Pescara. Il quadro dei risultati è completato dall’affermazione esterna per 5-4 conseguita dalla Meta Catania Bricocity su un Napoli Futsal vicino a recuperare nella ripresa le cinque reti di svantaggio accumulate all’intervallo.

Serie A di futsal

I risultati della quinta giornata

Opificio 4.0 CMB Matera vs Sandro Abate 1-1 (1-1)

Ciampino Aniene vs Came Dosson 3-3 (3-2)

Cormar Polistena vs Olimpus Roma 3-5 (0-2)

Napoli Futsal vs Meta Catania Bricocity 4-5 (0-5)

Futsal Pescara vs L84 3-2 (2-1)

Italservice Pesaro vs Vitulano Drugstore Manfredonia 1-1 (1-1)

Syn-Bios Petrarca vs Todis Lido di Ostia 3-2 (2-0)

Real San Giuseppe vs Feldi Eboli 3-3 (0-2)

La classifica

01. Syn-Bios Petrarca 15

02. Italservice Pesaro 11

03. Feldi Eboli 10

04. Sandro Abate 10

05. L84 9

06. Ciampino Aniene 8

07. Real San Giuseppe 8

08. Opificio 4.0 CMB Matera 7

09. Olimpus Roma 7

10. Futsal Pescara 7

11. Meta Catania Bricocity 6

12. Cormar Polistena 6

13. Napoli Futsal 4

14. Came Dosson 2

15. Vitulano Drugstore Manfredonia 1

16. Todis Lido di Ostia 1

Il prossimo turno

Vitulano Drugstore Manfredonia vs Opificio 4.0 CMB Matera

Came Dosson vs Meta Catania Bricocity

Feldi Eboli vs Napoli Futsal

Futsal Pescara vs Cormar Polistena

L84 vs Real San Giuseppe

Olimpus Roma vs Ciampino Aniene

Sandro Abate vs Syn-Bios Petrarca

Todis Lido di Ostia vs Italservice Pesaro

La classifica marcatori

5 reti: Pina (Ciampino Aniene), Patias (Real San Giuseppe) e Rafinha (Syn-Bios Petrarca).

4 reti: Vieira (Came Dosson), Portuga (Ciampino), Creaco (Cormar Polistena), Bissoni (Feldi Eboli), Borruto (Italservice Pesaro), Cabeça (L84), Galan, Matamoros e Musumeci (Meta Catania Bricocity), Salas (Real San Giuseppe), Ramon e Suazo (Sandro Abate) e Parrel (Syn-Bios Petrarca).