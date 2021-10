Serie A di futsal: il Ciampino vince il posticipo ed è terzo da solo

Il Ciampino Aniene allunga a tre la striscia iniziale di risultati utili nella Serie A di futsal prevalendo sul Vitulano Drugstore Manfredonia per 3-0 nel posticipo della terza giornata andato in scena all’Emilia Romagna Arena di Salsomaggiore Terme. Il successo dei gialloneri-rossoblu matura nella ripresa con le reti messe a segno da Portuga (28:12) e da Gabriel Pina (28:53 su rigore e 35:20) eletto MVP dell’incontro.

La seconda affermazione in campionato consente alla compagine guidata da Daniel Ibañes di salire in classifica a quota 7 e restare conseguentemente da sola all’inseguimento della scudettata Italservice Pesaro e del Syn-Bios Petrarca appaiate in vetta a punteggio pieno a seguito delle vittorie interne in extremis riportate rispettivamente a spese dei vicecampioni d’Italia della Meta Catania Bricocity e della Feldi Eboli. Non riesce al Vitulano Drugstore Manfredonia di conseguire al terzo tentativo il suo primo storico punto nella massima serie. La squadra sipontina si ritrova sul fondo della graduatoria in compagnia di Todis Lido di Ostia e Came Dosson.

Serie A di futsal, i risultati della terza giornata

Opificio 4.0 CMB Matera vs Napoli Futsal 1-0 (1-0)

Ciampino Aniene vs Vitulano Drugstore Manfredonia 3-0 (0-0)

Cormar Polistena vs Todis Lido di Ostia 5-3 (2-2)

Futsal Pescara vs Olimpus Roma 3-3 (2-2)

Italservice Pesaro vs Meta Catania Bricocity 3-2 (1-1)

Syn-Bios Petrarca vs Feldi Eboli 3-2 (0-2)

Real San Giuseppe vs Camed Dosson 6-3 (1-2)

Sandro Abate vs L84 2-5 (1-3)

Serie A di futsal, la classifica dopo la terza giornata

01. Italservice Pesaro 9

02. Syn-Bios Petrarca 9

03. Ciampino Aniene 7

04. Feldi Eboli 6

05. Cormar Polistena 6

06. L84 6

07. Sandro Abate 6

08. Real San Giuseppe 6

09. Olimpus Roma 4

10. Futsal Pescara 4

11. Meta Catania Bricocity 3

12. Opificio 4.0 CMB Matera 3

13. Napoli Futsal 1

14. Vitulano Drugstore Manfredonia 0

15. Todis Lido di Ostia 0

16. Came Dosson 0

Serie A di futsal, la classifica marcatori dopo la terza giornata

4 reti: Pina (Ciampino Aniene), Creaco (Cormar Polistena), Borruto (Italservice Pesaro), Matamoros (Meta Catania Bricocity) e Parrel (Syn-Bios Petrarca).

3 reti: Belsito (Came Dosson), Wilde (Ciampino Aniene), Bissoni (Feldi Eboli), Grippi (Olimpus Roma), Patias e Salas (Real San Giuseppe), Ramon e Suazo (Sandro Abate) e Rafinha (Syn-Bios Petrarca).