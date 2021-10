Vettori-Costa streaming UFC e diretta TV8? Dove vedere MMA

Vettori-Costa, The Italian Dream a caccia dell’impresa. C’è grande attesa per il match che vedrà di fronte l’italiano e il brasiliano con in palio la nomina di sfidante per il prossimo titolo 263 Pesi Medi UFC. Per la prima volta un azzurro ha lottato per la corona iridata delle arti marziali miste lo scorso 12 giurno contro il nigeriano Adesanya. Vettori, numero 5 del ranking di categoria, ha uno score di 17 vittorie, 5 sconfitte, 1 pareggio ed ha visto interrompere la striscia di cinque vittorie consecutive su Cezar Ferreira, Andrew Sanchez, Karl Roberson, Jack Hermansson, Kevin Holland. Il brasiliano, numero 2 della classifica, non combatte dal 26 settembre 2020 quando fu sconfitto proprio da Adesanya. Il match Vettori-Costa si disputerà sabato 23 ottobre intorno alle ore 23.30 italiane nella UFC Apex di Las Vegas. La vigilia della sfida è contrassegnata dalle polemiche annunciate dal fighter italiano: “Paulo Costa ha grossi problemi con il peso. E non è una cosa professionale. Tutti facciamo dei tagli. E quindi che succede? L’ultima cosa che voglio è che salti il combattimento, andrò sull’ottagono contro di lui comunque”.





Dove vedere Vettori-Costa, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Rai Sport?

Il match Vettori-Costa sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutti i match per ogni turno di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro in replica è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.