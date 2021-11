Alps Hockey League: lo Jesenice riallunga, il Merano aggancia al secondo posto il Lustenau

Nella ventunesima giornata dell’Alps Hockey League la capolista Jesenice riallunga in vetta alla classifica. La compagine slovena si lascia prontamente alle spalle il ko subito nel big match contro il Lustenau che aveva posto fine a una serie di sette affermazioni di fila andando a imporsi in Austria contro il Bregenzerwald. La formazione diretta da Mitja Sivic dilapida negli ultimi sette minuti un vantaggio di tre reti ma riesce all’overtime ad avere la meglio sui coriacei avversari per 5-4.

La nona vittoria ottenuta lontano dalla Sportni Park Podmezakla nell’Alps Hockey League consente allo Jesenice di salire a 49 punti e portare a sei le lunghezze di vantaggio sulle immediate inseguitrici costituite ora, oltre che dal Lustenau, anche dai Rittner Buam. La squadra austriaca vede sorprendentemente chiudersi a cinque la striscia di successi consecutivi a seguito della sorprendente sconfitta per 3-2 patita in casa dei connazionali del Feldkirch penultimi in graduatoria. Ad approfittare dello stop dei gialloverdi è appunto il Renon. I vicecampioni d’Italia inanellano la quarta affermazione consecutiva a spese del Merano superato a Collalbo per 5-3 grazie soprattutto a un brillante secondo periodo.

I Red Bull Hockey Juniors, reduci dalla battuta d’arresto interna subita ai rigori contro i Wipptal Broncos, ritrovano la vittoria davanti al proprio pubblico prevalendo per 3-0 contro l’EC-KAC Future Team. Il successo nel derby consente alla formazione guidata da Teemu Levijoki d’insediarsi, con i suoi 37 punti, da sola al quinto posto. Il Gardena, scavalcato in classifica di una lunghezza dai biancorossi, vede riportarsi sotto l’EK Die Zeller Eisbären. La squadra saliburghese torna, dopo tre stop di fila, a incamerare la posta piena (3-2) a spese di un Cortina presentatosi all’appuntamento forte dei successi ottenuti contro EC-KAC Future Team, Fassa e Kitzbuhel.

I Wipptal Broncos concedono il bis in trasferta andando a cogliere un’affermazione a Linz per 4-2. Il sesto successo esterno permette alla squadra di Vipiteno di salire a 24 punti e superare al dodicesimo posto il Kitzbuhel incappato in trasferta in una pesante sconfitta per 4-0 nella sfida tutta austriaca contro il fanalino di coda Vienna Capitals Silver. Motivi sanitari hanno, invece, determinato il rinvio a data da destinarsi del derby tra Fassa e Asiago.

Alps Hockey League

I risultati della ventunesima giornata

Steel Wings Linz (Aut) vs Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) 2-4 (0-1; 1-1; 1-2)

Rittner Buam (Ita) vs HC Merano Pircher (Ita) 5-3 (1-1; 3-0; 1-2)

Red Bull Hockey Juniors (Aut) vs EC-KAC Future Team (Aut) 3-0 (0-0; 2-0; 1-0)

Vienna Capitals Silver (Aut) vs EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) 4-0 (1-0; 0-0; 3-0)

EK Die Zeller Eisbären (Aut) vs S.G. Cortina Afro (Ita) 3-2 (2-1; 1-1; 1-0)

EC Bregenzerwald (Aut) vs HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 4-5 OT (1-1; 0-2; 3-1; 0-1)

BEMER VEU Feldkirch (Aut) vs EHC Lustenau (Aut) 3-2 (2-0; 0-1; 1-1)

SHC Fassa Falcons (Ita) vs Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) rinviata

La classifica

01. HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) 49 (20)

02. Rittner Buam (Ita) 43 (20)

03. EHC Lustenau (Aut) 43 (21)

04. Migross Supermercati Asiago Hockey (Ita) 39 (17)

05. Red Bull Hockey Juniors (Aut) 37 (24)

06. HC Gherdeina valgardena.it (Ita) 36 (20)

07. EK Die Zeller Eisbären (Aut) 35 (20)

08. EC Bregenzerwald (Aut) 30 (18)

09. HC Merano Pircher (Ita) 29 (19)

10. EC-KAC Future Team (Aut) 29 (25)

11. S.G. Cortina Afro (Ita) 27 (20)

12. Wipptal Broncos Weihenstephan (Ita) 24 (18)

13. EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) 22 (19)

14. Steel Wings Linz (Aut) 20 (19)

15. SHC Fassa Falcons (Ita) 19 (18)

16. BEMER VEU Feldkirch (Aut) 13 (19)

17. Vienna Capitals Silver (Aut) 9 (19)

Il prossimo turno, ventiduesima giornata (giovedì 2 dicembre)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo) vs HC Gherdeina valgardena.it (Ita) (ore 19.00)

EC-KAC Future Team (Aut) vs Vienna Capitals Silver (Aut) (ore 19.00)

EC Die Adler Stadwerke Kitzbuhel (Aut) vs Red Bull Hockey Juniors (Aut) (ore 19.30)

EK Die Zeller Eisbären (Aut) vs Steel Wings Linz (Aut) (ore 19.30)

HC Merano Pircher (Ita) vs SHC Fassa Falcons (Ita) (ore 20.30)

S.G. Cortina Afro (Ita) vs BEMER VEU Feldkirch (Aut) (ore 20.30)