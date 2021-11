Calcio a 5: la Francia si prende la rivincita sull’Italia

La Nazionale italiana di calcio a 5, a meno di ventiquattro ore dalla travolgente affermazione per 6-1 ottenuta in amichevole sulla Francia all’“Emilia-Romagna Arena” di Salsomaggiore Terme, rimedia sullo stesso parquet contro la medesima avversaria (fuori da Futsal Euro 2022 e 25ª nel ranking mondiale) una sorprendente e storica sconfitta per 3-2.

A sancire la rivincita dei Bleus, dopo che Sid Belhai (17’ e 31’) aveva puntualmente risposto ai tentativi di fuga degli Azzurri generati dalle reti di Giulio Fortini (9’) e Júlio De Oliveira (21’), è una realizzazione del laterale transalpino Mickaël De Sá Andrade a cinque minuti e mezzo dal termine.

L’Italia, prima dell’esordio al Campionato Europeo di calcio a 5 previsto per il 20 gennaio a Groninga (Paesi Bassi) contro la Finlandia, disputerà tra poco più di un mese, sempre a Salsomaggiore Terme, un paio d’amichevoli contro l’Iran.

ITALIA vs FRANCIA 2-3 (1-1)

Italia: Mammarella, Cesaroni, Murilo, Merlim, Gui, Esposito, Fortini, Musumeci, De Matos, Marcelinho, Arillo, Motta, Caponigro, De Oliveira, Podda, Berthod, Molitierno. All.: Massimiliano Bellarte.

Francia: Lokoka, Belhaj, Mohammed, Bensalama, Mouhoudine, Kebe, Ramirez, Zakehi, Medjahed, Tchaptchet, Toure, Faupin, Bendali, De Sa Andrade, Soumare, Durot, Kerroumi. All.: Raphaël Reynaud.

Reti: 8’30” Fortini (I), 16’27” Belhaj, 21’27” De Oliveira (I), 30’22” Belhaj (F), 34’29” De Sá Andrade (F).

Arbitri: Nicola Maria Manzione (Ita), Giovanni Zannola (Ita) e Dario Pezzuto (Ita).

Crono: Giulio Colombin (Ita).

Ammoniti: De Sá Andrade, Mouhoudine e Kebe (F).