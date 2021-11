Champions Hockey League: i risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale

Nelle gare d’andata degli ottavi di finale della Champions Hockey League ha fatto sensazione l’affermazione esterna per 10-1 conseguita dai detentori del titolo del Frölunda Göteborg sui campioni di Germania dell’Adler Mannheim attualmente al comando della Deutsche Eishockey Liga. A tenere alta la bandiera del massimo campionato di hockey su ghiaccio tedesco ci ha pensato il Red Bull Monaco: la formazione bavarese, grazie ad un ottimo secondo periodo, ha colto una preziosa vittoria in trasferta 4-2 sul Friburgo-Gottéron, vicecapolista della National League svizzera e unica squadra riuscita a chiudere a punteggio pieno la fase a gironi.

La prima sfida a eliminazione diretta si è rivelata amara anche per l’altra formazione elvetica qualificatasi per il Round of 16. I ZSC Lions di Zurigo hanno, infatti, rimediato nel finale, davanti al proprio pubblico, una bruciante sconfitta casalinga per 4-3 contro il Rögle Ängelholm secondo nella Svenska hockeyligan alle spalle del Frölunda Göteborg. Di tutt’altro tenore i risultati ottenuti dalle inseguitrici delle due battistrada della quotata lega scandinava. I campioni di Svezia del Växjö Lakers si sono, infatti, dovuti accontentare di un 2-2 interno contro i finlandesi del Tappara Tampere. Peggio è andata al Skellefteå AIK battuto in casa per 3-1 dai cechi dello Sparta Praga e al Leksands IF sorprendentemente sconfitto in trasferta dagli austriaci del KAC Klagenfurt per 4-0.

Ha tenuto, invece, fede ai pronostici della vigilia il Lukko Rauma: i campioni di Finlandia, nonostante il difficile momento vissuto in patria (quattro ko nelle ultime cinque partite), hanno riportato al “Palaonda” una vittoria per 3-1 sul Bolzano. Il quadro dei risultati è completato dal bel successo casalingo per 3-0 conseguito dai campioni di Francia del Rouen Dragons sul Red Bull Salisburgo detentore della ICE Hockey League. I match di ritorno sono in programma, a piste invertite, il 23/24 novembre.

Champions Hockey League

Ottavi di finale

HC Friburgo-Gottéron (Sui) vs Red Bull Monaco (Ger) and. 2-4; rit. 24/11

HC Bolzano (Ita) vs Lukko Rauma (Fin) and. 1-3; rit. 24/11

Växjö Lakers (Swe) vs Tappara Tampere (Fin) and. 2-2; rit. 23/11

Rouen Dragons (Fra) vs Red Bull Salisburgo (Aut) and. 3-0; rit. 24/11

ZSC Lions Zurigo (Sui) vs Rögle Ängelholm (Swe) and. 3-4; rit. 23/11

Skellefteå AIK (Swe) vs Sparta Praga (Cze) and. 1-3; rit. 23/11

Adler Mannheim (Ger) vs Frölunda Göteborg (Swe) and. 1-10; rit. 23/11

KAC Klagenfurt (Aut) vs Leksands IF (Swe) and. 4-0; rit. 23/11