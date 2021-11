EHF Champions League di pallamano, 7° turno girone B: il Kielce manda ko il Barça in casa in Europa dopo sei anni

Nella settima giornata del girone B della EHF Champions League di pallamano il Barcellona vede crollare un’imbattibilità interna europea che si protraeva da sei anni: i detentori del titolo, dopo aver inanellato una striscia di 46 gare consecutive senza sconfitte (45 vittorie e un pari), soccombono al Palau Blaugrana per 32-30 contro l’inarrestabile capolista Lomza Vive Kielce.

La sesta affermazione di fila consente ai campioni di Polonia di salire in classifica a quota 12 e portare conseguentemente a tre i punti di vantaggio sulla compagine catalana e a cinque quelli sul Telekom Veszprém. La squadra magiara non riesce a lasciarsi alle spalle il ko di Bucarest cedendo anche in Ucraina per 29-27 contro il Motor Zaporizhzhia. Terzo successo in altrettanti impegni interni per il Paris Saint-Germain. La formazione francese torna a distanza di un mese alla vittoria aggiudicandosi nettamente (33-19) il confronto per il quarto posto con i portoghesi del Porto già sotto di 14 reti all’intervallo.

Alle spalle del PSG, salito a 7 punti, troviamo, staccato di una lunghezza, un Motor Zaporizhzhia confermatosi sul proprio parquet contro il Telekom Veszprém un complesso tutt’altro che da sottovalutare. Prosegue la risalita del Flensburg-Handewitt. Il secondo successo casalingo consecutivo ottenuto a spese della Dinamo Bucarest con il punteggio di 37-30 consente ai vicecampioni di Germania di agganciare al sesto posto il Porto a quota 5. Alla compagine rumena, scivolata sul fondo della graduatoria con i suoi 4 punti, non riesce neppure al quarto tentativo di porre fine alla striscia di ko esterni.

EHF Champions League di pallamano, girone B

I risultati della settima giornata

HC Motor Zaporizhzhia (Ukr) vs Telekom Veszprém HC (Hun) 29-27 (14-12)

SG Flensburg-Handewitt (Ger) vs CS Dinamo Bucarest (Rou) 37-30 (14-14)

Paris Saint-Germain Handball (Fra) vs FC Porto (Por) 33-19 (18-4)

Barcellona (Esp) vs Lomza Vive Kielce (Pol) 30-32 (16-19)

La classifica

01. Lomza Vive Kielce (Pol) 12

02. Barcellona (Esp) 9

03. Telekom Veszprém HC (Hun) 8

04. Paris Saint-Germain Handball (Fra) 7

05. HC Motor Zaporizhzhia (Ukr) 6

06. SG Flensburg-Handewitt (Ger) 5

07. FC Porto (Por) 5

08. CS Dinamo Bucarest (Rou) 4

Il prossimo turno (24/25 novembre)

Lomza Vive Kielce (Pol) vs Barcellona (Esp)

CS Dinamo Bucarest (Rou) vs SG Flensburg-Handewitt (Ger)

Telekom Veszprém HC (Hun) vs HC Motor Zaporizhzhia (Ukr)

FC Porto (Por) vs Paris Saint-Germain Handball (Fra)