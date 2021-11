EHF Champions League di pallamano, 7° turno girone A: Montpellier e Kiel non si fermano

Montpellier Handball e THW Kiel si confermano appaiate in vetta al girone A della EHF Champions League di pallamano al termine del settimo turno. I vicecampioni di Francia allungano a cinque la striscia di successi consecutivi andando a imporsi in trasferta per 37-30 contro i norvegesi dell’Elverum Håndball che sul proprio parquet non avevano ancora conosciuto sconfitte.

I tedeschi del THW Kiel, dando seguito alla vittoria ottenuta a Skopje, si aggiudicano il big match di giornata prevalendo in casa sui danesi dell’Aalborg Handball per 31-28. Ad approfittare dei passi falsi dei finalisti della scorsa edizione della EHF Champions League di pallamano (al terzo ko esterno di fila) e dell’Elverum Håndball, rimaste ferme a quota 8, è il Pick Szeged. I campioni d’Ungheria, saliti in classifica a 10 punti in virtù dell’affermazione riportato sui macedoni del Vardar per 34-31, si mantengono a una sola lunghezza dalle due battistrada.

I bielorussi del Meshkov Brest cancellano lo zero in graduatoria conseguendo un pareggio interno per 30-30 contro il PPD Zagreb. Secondo punto per la squadra croata che avanti per quasi tutto l’incontro, seppur con distacchi minimi, aveva comprensibilmente cullato l’idea di poter tornare a centrare al ventitreesimo assalto un successo nella massima competizione continentale.

EHF Champions League di pallamano, girone A

I risultati della settima giornata

HC Meshkov Brest (Blr) vs HC PPD Zagreb (Cro) 30-30 (13-15)

Elverum Håndball (Nor) vs Montpellier Handball (Fra) 30-37 (15-20)

THW Kiel (Ger) vs Aalborg Håndbold (Den) 31-28 (17-14)

Pick Szeged (Hun) vs HC Vardar 1961 (Mkd) 34-31 (17-15)

La classifica

01. Montpellier Handball (Fra) 11

02. THW Kiel (Ger) 11

03. Pick Szeged (Hun) 10

04. Aalborg Håndbold (Den) 8

05. Elverum Håndball (Nor) 8

06. HC Vardar 1961 (Mkd) 5

07. HC PPD Zagreb (Cro) 2

08. HC Meshkov Brest (Blr) 1

Il prossimo turno (24/25 novembre)

Aalborg Håndbold (Den) vs THW Kiel (Ger)

Montpellier Handball (Fra) vs Elverum Håndball (Nor)

HC PPD Zagreb (Cro) vs HC Meshkov Brest (Blr)

HC Vardar 1961 (Mkd) vs Pick Szeged (Hun)