Europei di hockey su pista: Italia, battere Andorra per continuare a sperare

Ai Campionati Europei di hockey su pista, in corso di svolgimento al “Pavilhao Multiusus” di Paredes in Portogallo, l’Italia si gioca stasera le residue speranze di restare in corsa per la zona medaglie: gli azzurri, quinti con 2 punti, affrontano alle ore 19.30 l’Andorra, fanalino di coda a quota 1 in un match valido per la penultima giornata della Qualification Phase. Per continuare a cullare sogni di gloria la selezione guidata da Alessandro Bertolucci, il cui destino non è più completamente nelle proprie mani, dovrà necessariamente ottenere due larghe vittorie negli ultimi due impegni.

Come arrivano le due nazionali

L’Italia, dopo aver ceduto all’esordio per 8-5 contro la sorprendente Francia, ha fermato sul 4-4 i campioni in carica della Spagna e gli iridati padroni di casa del Portogallo. Gli azzurri hanno fatto registrare indubbi progressi in ogni gara ma non dovranno assolutamente commettere l’errore di sottovalutare l’avversaria. L’Andorra, surclassata dalla Spagna al debutto (11-0) e seccamente sconfitta dalla Germania (5-1) nel turno successivo, è andata ieri ad un passo dallo sconfiggere la Francia. I “Bleus” sono riusciti a confermarsi in vetta al girone (seppur in compagnia della “Roja”) strappando in extremis un 5-5 grazie a una rete a 52” dal termine del capo-cannoniere del torneo Roberto Di Benedetto.

EUROPEI DI HOCKEY SU PISTA

FASE DI QUALIFICAZIONE

Prima giornata (lunedì 15 novembre)

Italia vs Francia 5-8 (4-5)

Spagna vs Andorra 11-0 (6-0)

Portogallo vs Germania 10-0 (3-0)

Seconda giornata (martedì 16 novembre)

Italia vs Spagna 4-4 (3-1)

Andorra vs Germania 1-5 (0-3)

Francia vs Portogallo 5-3 (2-0)

Terza giornata (mercoledì 17 novembre)

Germania vs Spagna 2-11 (1-6)

Andorra vs Francia 5-5 (2-3)

Portogallo vs Italia 4-4 (1-1)

Quarta giornata (giovedì 18 novembre)

Francia vs Germania (ore 16.30)

Italia vs Andorra (ore 19.30, diretta sui Rai Sport HD e sui RaiPlay)

Spagna vs Portogallo (ore 22.45)

Quinta giornata (venerdì 19 novembre)

Italia vs Germania (ore 16.30, diretta sui Rai Sport HD e sui RaiPlay)

Francia vs Spagna (ore 19.30)

Portogallo vs Andorra (ore 22.45)

La classifica

01. Spagna 7 (d.r. +20)

02. Francia 7 (d.r. +5)

03. Portogallo 4 (d.r. +8)

04. Germania 3 (d.r -15)

05. Italia 2 (d.r. -3)

06. Andorra 1 (d.r. -15)

Le prime due classificate si contenderanno l’oro nell’atto conclusivo mentre la terza e la quarta si sfideranno per il bronzo.

FINALI (sabato, 20 novembre)

5°/6° posto (ore 15.30)

3°/4° posto (ore 18.00)

1°/2° posto (ore 21.00)

La classifica marcatori

8 reti: Roberto Di Benedetto (Francia)

7 reti: Carlo Di Benedetto (Francia)

6 reti: Gonçalo Alves (Portogallo)

5 reti: Ignacio Alabart (Spagna)

4 reti: Federico Ambrosio e Giulio Cocco (Italia); Cesar Carballeira e Ferran Font (Spagna).

3 reti: Mats Zilken (Germania); Sergi Aragones, Pau Bargallo e Antonio Perez (Spagna); João Rodrigues (Portogallo).