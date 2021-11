Europei di hockey su pista: il Portogallo ribalta la Spagna negli ultimi 50’’, Italia verso la finalina

Una memorabile rimonta consente al Portogallo di prevalere sulla Spagna per 10-9 nell’importante sfida valida per la penultima giornata della Qualification Phase dei Campionati Europei di hockey su pista in corso di svolgimento a Paredes. Il finale di un “clásico” particolarmente intenso ed emozionante è tutto da raccontare.

A meno di due minuti e mezzo dal termine i padroni di casa si ritrovano sotto 7-9 e in molti iniziano a intravedere gli iridati lusitani impegnati sabato a lottare per il bronzo e la Roja tesa a difendere il titolo dall’assalto della sorprendente Francia. Il Portogallo non ha però nessuna intenzione di rassegnarsi a questo scenario. La mai doma selezione diretta da Renato Garrido, con l’evidente complicità dei rivali incappati in errori inusitati, riesce, infatti, a ribaltare a proprio favore il risultato con un incredibile parziale di 3-0 negli ultimi 139 secondi.

A mandare in estasi il “Pavilhao Multiusus”, dopo il quarto centro personale ottenuto al 47:41 da Gonçalo Alves con una conclusione effettuata dalla sua metà campo e l’autogol al 49:11 di Pau Bargallo (peraltro autore di un poker), è a 13’’ dalla fine una realizzazione di José Rafa Costa. Una rete che oltre a complicare non poco il cammino per la Spagna rende di fatto quasi nulle le chance dell’Italia di giocarsi il prestigioso atto conclusivo. Agli Azzurri, dopo la goleada sull’Andorra (10-1), basterà non perdere oggi contro la Germania (ore 16.30) per assicurarsi quantomeno la disputa della finale per il terzo posto.

La Nazionale che ora appare più vicina ad approdare alla finalissima è il Portogallo. I campioni del mondo in carica, appaiati al secondo posto con la Spagna con 7 punti all’attivo, saranno, infatti, impegnati nell’ultimo turno contro il fanalino di coda Andorra. La Roja, nonostante l’harakiri, ha ancora il destino nelle proprie mani, ma per raggiungere l’obiettivo dovrà, a meno di un incredibile passo falso dei lusitani, sconfiggere la Francia attualmente capolista del girone a quota 10. I Bleus, avendo una differenza reti peggiore rispetto alle altre due contendenti, non possono, d’altro canto, permettersi di perdere.

EUROPEI DI HOCKEY SU PISTA

FASE DI QUALIFICAZIONE

Prima giornata (lunedì 15 novembre)

Italia vs Francia 5-8 (4-5)

Spagna vs Andorra 11-0 (6-0)

Portogallo vs Germania 10-0 (3-0)

Seconda giornata (martedì 16 novembre)

Italia vs Spagna 4-4 (3-1)

Andorra vs Germania 1-5 (0-3)

Francia vs Portogallo 5-3 (2-0)

Terza giornata (mercoledì 17 novembre)

Germania vs Spagna 2-11 (1-6)

Andorra vs Francia 5-5 (2-3)

Portogallo vs Italia 4-4 (1-1)

Quarta giornata (giovedì 18 novembre)

Francia vs Germania 5-2 (4-1)

Italia vs Andorra 10-1 (3-0)

Spagna vs Portogallo 9-10 (4-4)

Quinta giornata (venerdì 19 novembre)

Italia vs Germania (ore 16.30, diretta sui Rai Sport HD e sui RaiPlay)

Francia vs Spagna (ore 19.30)

Portogallo vs Andorra (ore 22.45)

La classifica

01. Francia 10 (d.r. +8)

02. Spagna 7 (d.r. +19)

03. Portogallo 7 (d.r. +9)

04. Italia 5 (d.r. +6)

05. Germania 3 (d.r -18)

06. Andorra 1 (d.r. -24)

Le prime due classificate si contenderanno l’oro nell’atto conclusivo mentre la terza e la quarta si sfideranno per il bronzo.

FINALI (sabato 20 novembre)

5°/6° posto (ore 15.30)

3°/4° posto (ore 18.00)

1°/2° posto (ore 21.00)

La classifica marcatori

10 reti: Gonçalo Alves (Portogallo).

9 reti: Carlo Di Benedetto e Roberto Di Benedetto (Francia).

8 reti: Federico Ambrosio (Italia).

7 reti: Pau Bargallo (Spagna).

6 reti: Ignacio Alabart (Spagna).

5 reti: Giulio Cocco (Italia).

4 reti: José Rafa Costa e João Rodrigues (Portogallo); Xavier Barroso, Cesar Carballeira e Ferran Font (Spagna).